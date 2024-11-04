С 6 ноября по 12 мая в Третьяковской галерее пройдёт выставка картин из Русского музея. В залах постоянной экспозиции разместят работы Федора Бруни «Медный змий» и Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком».

Первая расширенная выставка живописных полотен Федора Бруни откроется в 9-м зале постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке. Посетители смогут в одном пространстве увидеть восемь знаковых разножанровых работ художника, в основном на религиозную и мифологическую тематику.

Главный экспонат — масштабное полотно «Медный змий», выдающееся произведение академического искусства эпохи классицизма, над которым автор работал в Италии на протяжении 15 лет. Московская публика впервые увидела эту картину в 2003 году в стенах ГМИИ имени А. С. Пушкина — и вот 20 лет спустя она вновь прибыла в столицу.

В зале Василия Сурикова (28-й зал постоянной экспозиции) будет выставлена его знаменитая историческая картина «Покорение Сибири Ермаком». Полотно посвящено решающему сражению Ермака Тимофеевича с татарскими полчищами сибирского хана Кучума в период правления царя Иоанна Грозного.

Суриков работал над картиной четыре года. Он приступил к ней в 1891 году во время поездки в Сибирь, где его увлек быт и нравы местных народностей. Этюды к картине писались в разные годы и в разных местах — на реке Обь (1891), на Дону (1893), в Хакасии (1892).