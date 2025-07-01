2 августа, во время Международной недели клоунов, в городе Старица Тверской области пройдет фестиваль уличных клоун- и мим-театров, цирка и музыки «Карандаш-фест», посвященный легендарному артисту советского цирка Карандашу.

Михаил Румянцев свою творческую карьеру начал в Старице в 20-х годах ХХ века, создавая плакаты для местного драмтеатра. После уехал в Москву, освоил профессию клоуна, знаменитым стал в Санкт-Петербурге под псевдонимом Карандаш.

Авторы фестиваля обещают воссоздать атмосферу традиционного русского балагана в его современной интерпретации. В дореволюционной России по выходным устраивали ярмарки с гуляниями, где для представлений устанавливали балаганы — временные деревянные строения, исполняющие роль сцены. Набережная и парки Старицы станут декорациями для первого фестиваля, который соберет команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и других городов России.

В программе — актуальные молодые уличные театры, цирковые студии, духовые оркестры и соло-артисты площадного жанра. На фестиваль приедет творческое объединение Anima Allegra с участием артистов из состава «Лицедеев». Специальный гость «Карандаш-феста» — Роберт Городецкий, автор номера «Блю канари». Артисты театра клоунады «Микос» сыграют спектакль «Авиаторы» — лиричная тонкая клоунада, напоминающая репризы Карандаша. В финале артисты улетают на «настоящем» самолете.

Лауреаты фестиваля искусств Fringe в Эдинбурге — театральное товарищество «Комик-Трест» — проследуют через Старицкий мост в сопровождении гигантских улиток и покажут спектакль «Улитная рапсодия» на основной сцене. На фестиваль приедет сборная Государственного эстрадно-цирковое училища им. М. Н. Румянцева (того самого Карандаша!) — единственного в России государственное учебное заведения по этому профилю.

Между выступлениями на основной сцене гости «Карандаш-феста» смогут попробовать на ярмарке местные специалитеты. Удивиться мастерству акробатов и эквилибристов из тверских цирковых студий в интерактивной среде парка «Старицкое зарядье». Покататься на воздушном шаре, любуясь древними храмами и особняками Старицы с высоты. Посмотреть культовые мультфильмы на тему цирка от студии «Союзмультфильм». А также примерить на себя образ великого клоуна в фотозоне.