На платформе 4 апреля VK Play стала доступна российская игра «Смута», созданная разработчиком Cyberia Nova при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Смута» — однопользовательская приключенческая игра в сеттинге Руси XVII века. В рамках геймплея пользователи могут посетить Москву, Нижний Новгород, Ярославль и стать непосредственным участником событий Смутного времени. Сюжет игры основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», изданном в 1829 году.

«Наш проект — это, прежде всего, сюжетная игра с глубоким погружением в историю, традиции, атмосферу. Цель — повысить интерес к изучению истории, но сделать это увлекательно, интересно, нативно. Мы хотим, чтобы наша игра стала дополнительным инструментом образования и формирования патриотического мировоззрения. Полное прохождение игры займет около 40 часов. Главной обучающей составляющей в игре будет Кодекс — встроенная пополняемая историческая энциклопедия. Там аккумулируются знания, собранные игроком. А появляются они при первом знакомстве со словом или термином. Нашел бердыш — он сразу появляется в Кодексе», — рассказал геймдизайнер проекта «Смута» Алексей Копцев.

К выходу игры приурочен исторический фестиваль «Смута. Герои эпохи». Он пройдет с 5 по 7 апреля в нижегородском «Манеже» и на территории Нижегородского кремля, где происходят события игры.