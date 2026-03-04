В Министерстве культуры России отказали выдавать картине Джеймса Вандербилта «Нюрнберг» прокатное удостоверение, сославшись на «иные определенные федеральными законами случаи». Кинопрокатная компания World Pictures в ответ заявила организовать показ фильма на правительственном уровне. Начало российского проката «Нюрнберга» было запланировано на 19 марта.

«World Pictures готов организовать показ фильма на любом, в том числе, правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение показывать его российского зрителю или нет», — заявил генеральный директор World Pictures Сергей Щербинин.

«Нюрнберг» рассказывает о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от результатов которого зависит исход самого громкого суда 20 века — Нюрнбергского процесса. В основе фильма — книга «Нацист и психиатр», написанная американским журналистом Джеком Эль-Хаем. Книга получила широкое признание читателей, показав, что не только факты, но и конфликт внутри самого Келли, где его рациональный анализ вступил в конфликт с тем, что он обнаружил в людях, которых изучал.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном фестивале в Торонто, где получил четырехминутную овацию. Зрители по всему миру также высоко оценили картину, ее балл на IMDB составляет 7.5 на основе более чем 20 тысяч оценок. Также «Нюрнберг» вошел в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».