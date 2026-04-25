Украина должна отказаться от популизма и выстроить четкий план урегулирования конфликта, а также того, что будет после его завершения. Об этом в седьмую годовщину президентских выборов 2019 года заявил экс-президент страны, депутат Верховной рады Петр Порошенко.

«Семь лет — вполне достаточное время, чтобы все эмоции уже улеглись. И достаточно, чтобы наконец честно посмотреть на себя и ответить на вопрос: что за это время произошло со страной? Правда в том, что сегодня Украина — это страна, которая не только воюет. Это страна, которая истощена. В человеческом, экономическом, институциональном плане. И первый шаг к восстановлению — это честность», — сказал экс-президент.

По его словам, семь лет назад общество искало простых ответов на сложные вопросы и охотно верило, что достаточно сменить лицо во власти — и система изменится сама.

«Как оказалось, государство — не смартфон. И “перезагрузка” здесь иногда обходится значительно дороже, чем новый экран. Простых решений не существует, хватит лгать. Существуют ответственные решения», — заявил Порошенко.

По словам политика, Украине нужна не декларативная, а реальная коалиция политических сил, способных договариваться о безопасности, экономике и будущем страны.

Отдельно Порошенко остановился на угрозе, которую видит в самой природе современной политики.

«Если политика — это лишь борьба за лайки, то государство очень быстро начинает работать как комментарии под постами. Страна не выдержит еще одного периода, когда политика — это соревнование лозунгов вместо соревнования решений», — подчеркнул он.

Среди необходимых шагов Порошенко назвал возвращение общественной дискуссии — по его словам, сегодня сложные вопросы слишком часто заменяются упрощенными ответами, решения — сообщениями в мессенджерах, а политика — видеороликами.

«Страна такого масштаба не может развиваться без открытого, интеллектуального, иногда сложного разговора — с гражданским обществом, бизнесом, интеллектуалами, региональными лидерами. Нам нужна дискуссия не для конфликта и не для шоу. А для того, чтобы находить лучшие решения, а не самые удобные», — сообщил он.

Популизм Порошенко охарактеризовал так: «Это когда сложную проблему объясняют очень просто. А потом очень сложно объясняют, почему ничего не получилось. Потому что популизм — это всегда краткосрочная выгода и очень высокая и долгая цена. И эту цену мы уже платили».

Говоря об экономике, экс-президент назвал ее не просто источником доходов, а условием выживания государства. «Страна, из которой уезжают люди, не может быть сильной — даже если у нее сильные речи и ораторы. А люди возвращаются не под призывы. Они возвращаются туда, где есть смысл жить», — отметил он.

Завершая обращение, Порошенко призвал говорить о завершении конфликта Украины и России не как об абстрактной идее, а как о конкретном плане — с опорой на армию, союзников и дипломатию.

«“Как-нибудь это закончится” — это не стратегия. Это способ не отвечать на сложные вопросы. Война не может быть бесконечной стратегией. Она должна быть этапом на пути к победе и восстановлению страны. Худшее, что может сделать государство, — это оставить общество без ответа на вопрос “а что дальше?”» — резюмировал экс-президент.