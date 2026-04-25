Третий президент Армении Серж Саргсян признался, что уже почти 20 лет до него доносятся критические отзывы его предшественника Роберта Кочаряна, но теперь он услышал эту критику «от первоисточника». Так политик прокомментировал интервью второго президента Армении RTVI.

«Если это было для вас новостью, то для меня это не новость. Уже почти 20 лет я периодически слышу подобные заявления из различных источников. Накануне услышал от первоисточника», — заявил Саргсян.

При посещении мемориального комплекса «Цицернакаберд» он побеседовал с журналистами, один из которых задал ему вопрос по поводу интервью Кочаряна.

Саргсян заверил, что между ними не просматривается никаких признаков конфликта, поскольку он сам, по его словам, в принципе не является сторонником конфликтов.

Кочарян упомянул его в интервью, рассуждая о том, о чем он больше всего сожалеет, оглядываясь назад на свою карьеру, — причем не стал называть имя. При этом сначала политик ответил, что у него «нет в характере сильно ковыряться» в прошлом.

«Есть вопросы, которые… Конечно, ты с твоим опытом и новыми какими-то знаниями ты понимаешь, что можно было сделать по-другому, таких вопросов много», — сказал он.

На просьбу назвать что-то более конкретное Кочарян признался:

«Ну, наверное, вопрос преемника».

Второй и последний президентский срок Кочаряна завершился в 2007 году. Его преемником стал давний соратник Серж Саргсян, который до этого занимал посты министра обороны и премьер-министра. Его близость к Кочаряну и силовым структурам считалась гарантом продолжения курса предшественника.

Своего основного соперника — бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна — Саргсян обошел в первом туре, набрав почти 53% голосов. Оппозиция, которую представлял второй кандидат, обвинила власти в фальсификациях и нарушениях, после чего в Ереване начались массовые протесты.

Когда ОМОН и военные разгоняли демонстрацию 1-2 марта 2008 года, погибли 10 человек, включая полицейских, и еще десятки пострадали. Кочарян ввел режим ЧП до 20 марта. Инаугурация Саргсяна состоялась 9 апреля.

После этого Кочарян неоднократно критиковал своего преемника. Например, он заявлял, что уголовные дела, возбужденные против него после 2018 года (в частности, по делу о разгоне протестов), являются прямым заказом Саргсяна.

«Саргсян, потеряв власть, пытается удержаться в политическом поле, уничтожая меня как своего главного конкурента. Все эти дела — его месть и попытка отвести внимание от собственных преступлений», — говорил он в интервью изданию «Жаманак» в 2019 году.

Кроме того, Кочарян открыто критиковал реакцию Саргсяна на «бархатную революцию», которая произошла в апреле 2018 года, и его добровольный уход в отставку с поста премьера.

«То, что произошло в апреле, — не революция, а результат слабости и безволия. Власть нельзя было отдавать, ее нужно было защищать. Саргсян совершил предательство по отношению к своей же системе», — заявлял экс-президент Армении.

Он также утверждал, что Саргсян годами игнорировал необходимость в перевооружении армии и вел безответственные переговоры, в результате чего «за 10 лет его правления было сделано все, чтобы потерять Карабах».

Кочарян не раз обвинял Саргсяна в том, что тот разрушил созданную ими Республиканскую партию Армении и был «главным бенефициаром» сотрудничества власти с крупным бизнесом.