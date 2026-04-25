Франция и Греция продлили еще на пять лет соглашение об оборонном партнерстве, которое впервые было подписано в 2021 году. По данным Bloomberg и eKathimerini, договор оформлен с автоматической пролонгацией после истечения этого срока. Церемония подписания прошла в субботу в резиденции главы греческого правительства — в особняке Максимос в Афинах.

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса началась с совместного визита на французский фрегат Kimon в порту Пирей, после чего лидеры двух стран подписали девять соглашений.

В их числе:

обновленное расширенное всеобъемлющее стратегическое партнерство;

дорожная карта по укреплению сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран;

декларация о намерениях в сфере профессионального образования и непрерывного обучения;

план действий по развитию высшего образования и научных исследований на 2026—2030 годы;

декларация о намерениях в области ядерных технологий;

соглашение о создании межправительственной организации по разработке цифровых морских систем;

декларация о сотрудничестве в области оборонных исследований и военных технологий;

рамочное соглашение о техническом обслуживании ракет MICA IR/RF производства MBDA France с первым имплементационным приложением на 2026 год.

Bloomberg также упоминает меморандум о совместной разработке семи ветроэнергетических проектов в центральной Греции.

«Франко-греческие отношения — живая иллюстрация потребности европейцев покупать больше европейского, производить больше европейского, внедрять инновации по-европейски», — сказал Макрон.

Мицотакис в свою очередь назвал первоначальное соглашение 2021 года «предшественником более широкой потребности в стратегической автономии всего нашего континента».

На сайте премьер-министра Греции также приводится стенограмма разговора лидеров двух стран. В ней Макрон отмечает, что дружба двух государств «уходит корнями в глубокое прошлое», а сейчас Париж и Афины с учетом текущей геополитической ситуацию выстраивают «новое широкое партнерство».

«Это действительно всеобъемлющее и стратегическое партнерство. Оно будет касаться обороны и безопасности — само собой разумеется, — но мы также подпишем соглашения и в других областях: энергетике, экономике, культуре, инновациях. Именно поэтому эти отношения важны — как для вашей страны, которая находится на передовой некоторых из наиболее значимых вызовов для европейцев, так и для обоих наших государств», — заявил французский лидер.

Представители греческого правительства в разговоре с греческим агентством AMNA подчеркнули, что обновленный договор повышает безопасность страны, укрепляет ее геополитические позиции и открывает новые экономические возможности — в том числе в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Соглашение также предусматривает усиленную координацию позиций двух стран внутри Евросоюза, поддержку в защите границ и борьбе с контрабандными сетями.

Актуальность договора стороны объясняют изменившейся геополитической реальностью: конфликтом России и Украины, войной на Ближнем Востоке, а также угрозой США выйти из НАТО.