В Зарайске 8 августа стартовал IV фестиваль современного искусства «Перезагрузка», реализуемый при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. В этом году мероприятие приурочено к 880-летию города и проходит до 13 сентября. Тема фестиваля — «Русский Восток: сквозь время и шелка» — объединяет более 50 художников, исследователей, музейных специалистов и жителей. В первые выходные событие посетили более 2,5 тыс. человек.

Центральным проектом стала выставка «Русский Восток: сквозь время и шелка» в арт-пространстве «ЦЕХЪ» (бывший супермаркет). Экспозиция превращает место бывшей торговли в пространство обмена историями и художественными образами. Архитектура выставки вдохновлена образом восточного караван-сарая: двенадцать тематических павильонов раскрывают разные грани Зарайска — от археологии и музейных коллекций до промышленной истории, текстильного наследия и человеческих судеб. В проекте участвуют более 30 современных художников, а также исторические материалы, семейные архивы и личные истории жителей.

Впервые одной из площадок фестиваля стал Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник. Художница Катя Исаева представила интервенцию «Архив перелетных касаний» — диалог с восточным фарфором, текстилем и предметами быта XIX века из постоянной экспозиции.

В историческом Доме Мачтета открылась итоговая выставка второго сезона арт-резиденции, которая в этом году впервые получила международный статус. В течение месяца восемь художников из России, Египта и Узбекистана жили и работали в Зарайске, исследуя его историю, музейные коллекции, архитектуру и повседневную жизнь вместе с археологами, музейными сотрудниками и местными жителями. Среди участников — Елена Алексеева (Alpha_Vita), Даниил Архипенко, Лена Ашраф, Михаил Большаков (Миша), Луна Попп, Дильдора Сапашова, Анна Слобожанина и Маша Ястребова.

Фестиваль также включает паблик-арт-проекты: мурал художника NAPASIO, уроженца Зарайска, и объект «Путеводная нить», созданный при поддержке WB Travel и посвященный текстильной истории города и фабрике «Красный Восток».

На протяжении фестиваля проходят авторские экскурсии с местными гидами при поддержке WB Travel — стоимость участия 1 рубль при предварительной регистрации. Вход на основные выставочные площадки (арт-пространство «ЦЕХЪ» и Дом Мачтета) свободный.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что арт-резиденция в этом году получила международный статус, а ее участники создали произведения, связанные с культурным кодом Зарайска. Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко назвал фестиваль «современной летописью», которая продолжает историю города в художественном формате.