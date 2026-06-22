16 июля кинопрокатная компания КИНОМАНИЯ совместно с RWV Film выпустит в кинотеатрах культовое аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» в новой 4K-реставрации. Фильм выйдет в новом дубляже Студийной банды.

Картина, снятая по мотивам одноименного романа японской писательницы Эйко Кадоно, впервые вышла в 1989 году и стала первым крупным коммерческим успехом студии Ghibli. Именно после выхода этого фильма студия закрепила за собой статус одного из главных анимационных брендов Японии.

Сюжет рассказывает о юной ведьме Кики, которая по древней традиции должна покинуть родной дом на целый год, чтобы научиться самостоятельной жизни. Вместе со своим верным котом Дзидзи она отправляется в большой приморский город, где открывает собственную службу доставки. Постепенно Кики сталкивается с трудностями взросления, одиночеством и поиском себя.

Перед выходом в прокат пройдут спецпоказы с участием спикеров. 5 июля в московском киноцентре «Октябрь» фильм представит востоковед, автор Telegram-канала «Pax Japonica» Николь Сукиасянц. В Краснодаре в тот же день спецпоказ проведет востоковед Александра Дружинина. 11 июля показ состоится в петербургском кинотеатре «Аврора».

«Ведьмина служба доставки» считается одной из самых личных и теплых работ Хаяо Миядзаки. В отличие от многих масштабных историй студии, фильм сосредоточен не на глобальном конфликте, а на повседневной жизни, взрослении и внутреннем состоянии героини. Картина поднимает темы независимости, творческого кризиса, эмоционального выгорания и поиска своего места в мире.

Визуальный облик города в фильме создавался под влиянием европейской архитектуры — в первую очередь Стокгольма и других прибрежных городов Северной Европы. При создании фильма было использовано 67 317 нарисованных вручную кадров и 462 цвета.