Итальянская комедия «Dio ride» («Бог смеется») режиссера Джованни Веронези станет фильмом закрытия Венецианского фестиваля, об этом сообщает официальный сайт биеннале. Картина будет показана 12 сентября в рамках внеконкурсной программы, в последний день фестиваля, после церемонии награждения победителей. В главных ролях снялись Пьерфранческо Фавино, Сильвио Орландо, Альма Ноче и Карло Чекки в роли папы Иннокентия X.

Действие фильма разворачивается в середине XVII века, лента основана на реальных событиях. Сюжет рассказывает о брате Леопольдо да Казамаккья, который проповедует Евангелие с заразительной радостью, говоря о Боге, близком к народу и способном смеяться вместе с ним. Его проповеди опустошают церкви и привлекают тысячи последователей, что вызывает обеспокоенность Ватикана. Папа поручает кардиналу Макулани (Сильвио Орландо) провести расследование, которое перерастает в неожиданную духовную конфронтацию.

Режиссер Джованни Веронези, известный по фильмам «Руководство по любви» и «Мушкетеры. Неизвестная миссия», признался, что был удивлен и польщен приглашением на фестиваль.

Художественный руководитель смотра Альберто Барбера отметил, что фильм сочетает иронию и легкость в обращении к серьёзной теме, продолжая лучшие традиции итальянского кинематографа, которые «слишком долго были забыты». Продюсерами картины выступили Indiana Production, Piperfilm и Ogi Film при участии Netflix. В итальянский прокат «Dio ride» выйдет 29 октября 2026 года.