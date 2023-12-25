Алла Пугачева может вернуться в Россию, а Моргенштерн* — сможет, если сменит окружение. Журналистка Алена Жигалова (Алена Блин) и таролог Евгений Коссман в новом выпуске «Таро на всю голову» на RTVI попытались заглянуть в будущее российских селебрити. Что показал расклад на Филиппа Киркорова, Катю Лель, Ольгу Бузову, Максима Галкина* и других российских селебрити, — в нашем материале.

Вернется ли Алла Пугачева в Россию

Она не иноагент, она не делала никаких громких высказываний. Она, как жена декабриста, поехала мужа поддерживать. Алле Пугачевой не 20, не 30 лет, ей все-таки хочется уже как-то в спокойствии пожить, а она мотается за мужем по миру: то в Израиле, то на Кипре, то еще куда-нибудь… И дети тоже мотаются…

Давай начнем с того, что у нас есть здесь. «Шестерка Жезлов» — это всегда вновь выход на пьедестал, это выход в свет, а если мы говорим про Россию, то это произойдет. То есть «Шестерка Жезлов» — это победить эту ситуацию, которая ей мешает. А «Верховная Жрица» с «Двойкой Мечей»: под нее могут как-то копать, например, искать какие-то ее косяки, чтобы это было обнародовано и так далее. Потому что «Верховная Жрица», как правило, заведует всякой возможной информацией, интернетом и так далее. Посмотри, как интересно получается, что эти две карты примерно стоят в одной позе.

Для того, чтобы обратно вернуться и все было хорошо, ей как будто бы надо договориться с кем-то, чтобы почистили что-то где-то, чтобы это опять не всплывало в интернете, хотя по факту-то она ни в чем у нас не виновата. «Восьмерка Мечей» — это всегда некоторое ограничение, то есть нам очень сильно хочется, но есть страх. «Восьмерка Мечей» — это карта, когда ты привыкаешь к тому, что плохо.

Какие перемены ждут Филиппа Киркорова в личной жизни

Давай посмотрим на жизнь Филиппа Киркорова и что его ждет в 2024 году, потому что он весь сейчас светится от счастья, от радости. Он обновленный, классный. И все время ходит и рассказывает, что у него счастливая любовь, семья, отношения, и мне даже ничего не говорит. Всё хорошо у Филиппчика, поэтому я — как тактичный человек — ничего у него не выведываю, но карты мы можем спросить. Я ничего не знаю, поэтому давай-ка посмотрим — что ждет Филиппа Киркорова именно в личной жизни? Потому что все остальное и так все знают, все у него хорошо: песни он поет, худой-молодой, все награды получает, все прекрасно. Давай на личную жизнь.

«Тройка Пентаклей» — он активно работает над темой личной жизни, и в этом, ему кажется, он преуспевает. Потому что «Тройка Пентаклей» — это даже не он, а они прямо совместно. Мы пока не знаем, кто это, ты тоже не знаешь, и я не знаю, тут я тебе имя, наверное, не угадаю. Знаешь, в чем есть проблема «Тройки Пентаклей»? Человек начинает точить, вырисовывать из другого человека другого. То есть я думаю, что для Филиппа очень важно, чтобы он чувствовал себя защищенным и в комфорте. И «Тройка Пентаклей» — это взывание к тому, что «давай вместе сделаем все хорошо, чтобы не я это один делал как обычно», потому что тут очень много таких карт, активных, единоличных… Ему кажется, чтобы даже над ним поработали, ему хочется как-то поменяться. Но это хорошая карта.

«Пятерка Жезлов» — это карта ревности. На Филиппа у нас уходит «Башня». Это страсть, серьезный аркан. Это как даже «да не доставайся ты никому» — вот такой может быть момент. Смотри: в «Пятерке Жезлов» у нас есть цветочек наверху горы, и все за него борются. То есть, видимо, человек, с которым Филипп встречается, — достаточно интересная персона.

«Королева Жезлов» — это флирт, это заигрывание, это, возможно, даже что-то новенькое в сексе можно попробовать «Королеве Жезлов». Но в этой карте мы всегда чувствуем теплоту друг от друга, поэтому вот здесь у нас сектор такой хороший.

Видишь, «Королева Жезлов», «Императрица», «Королева Кубков» — что-то до фига как-то у нас женщин получается в раскладе. И «Влюбленные»… Я думаю, что «Тройка Жезлов» — это, знаешь, кто-то налево посмотрит, но до этого не дойдет.

Связана ли популярность Кати Лель с инопланетянами

Я бы хотела на Катю Лель посмотреть. Смотри, как интересно: сначала вроде бы обычная певица, ну были хиты, потом — раз! — история с инопланетянами, у Кати Лель украли зубы… И только-только начало подзатихать, как она взорвала мировые чарты с хитом «Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага». Мне интересно, какие силы помогают Кате Лель и с чем связано то, что с ней происходит. Весь мировой TikTok завален роликами. Мне интересно, что помогает по жизни Кате Лель? Действительно ли у нее есть связь с инопланетными цивилизациями?

Хорошо, вот без шуток, давай глянем, был ли у нее контакт [с инопланетянами]. «Королева Жезлов», «Четверка Пентаклей»… Помнишь, она сказала, что ее забирали? Я думаю, что она видела, она в этом плане не врет. Это интересно, понимаешь? Но немножко, конечно, приукрасила. Есть немножко в этой истории припудренности, но сама она основана на тех событиях, в которых [Катя Лель] действительно участвовала.

«Десятка Пентаклей», «Четверка Кубков», «Девятка Мечей», «Колесница», «Рыцарь Пентаклей»… Я не вижу, чтобы она удержала популярность. Для нее попадание в рекомендации и в мировые тренды, — это приятно, но я не думаю, что она как-то будет это использовать. «Десятка Пентаклей» — это хорошая игра, она сейчас может набрать подписчиков, может быть, у нее будут какие-то приглашения на мероприятия, потому что мы всегда зовем тех, кто в тренде.

Видишь, «Четверка Кубков», — как будто бы ей самой это особо не интересно. Это как бы пресыщенность чем-то: ну было и было, ну классно. Но тут нет таких карт, которые бы показали, что она прямо будет стремиться [удержанию популярности].

Почему Лолита выбирает одиночество

Лолита Милявская — Скорпион. Вот она тоже едкая женщина. За словом в карман не полезет. Давай посмотрим на Лолиту, потому что меня заинтересовало очень ее недавнее интервью, где она сказала: «Вы знаете, мне вообще никто не нужен…». Там допытывались до ее личной жизни. Она сказала, что наконец-то к 60 годам она договорилась сама с собой, ей стало интересно с самой собой и что она сознательно выбирает одиночество. Что происходит в личной жизни Лолиты и с чем связан ее выбор в пользу одиночества.

Я бы не стал верить Лолите в том плане, что ей прямо очень сильно хочется одиночества… Хотя… Есть персонаж у нее, есть мужчина, «Король Кубков», но она не видит в нем потенциала и серьезности. «Король Кубков» больше любит себя, это гедонист: он любит красиво одеваться, любит музыку, искусство и все в таком духе. Он иногда может уплыть в свои далекие дали и быть далеко именно от женщины. Она выпадает походу.

Здесь «Королева Мечей» — это женщина, наученная печальным опытом отношений. Смотри на карту внимательно: здесь изображена невеста, которая стоит с двумя мечами, и с одного из мечей капает кровь. У нее платье не просто так красное, то есть «я убила своего мужчину, потому что я хочу быть одна». Это действительно так. У нее есть такой момент… Но она стоит между двумя мужчинами. «Рыцарь Пентаклей» и «Король Кубков» смотрят на нее, а она смотрит на «Рыцаря Пентаклей». У нее два меча: «Подходите, пацаны! Все нормально, все в порядке, сейчас будем драться».

Давай посмотрим так, с чем это было связано, что она хочет быть одна. Ей можно верить: за ней не перестают ухаживать мужики, там штабелями все падают и влюбляются, и страдают, и ревнуют. Но ей действительно это уже не нужно. «Девятка Пентаклей», смотри, какая история: «Я не хочу больше никому показывать такая, какая я на самом деле есть». «Девятка Пентаклей» — это самодостаточная женщина: «Я себя сделала сама, я никому ничего не должна».

Какое будущее ждет Викторию Боню и ее избранника

Самый лучший коннект у меня всегда с моей постоянной героиней всех выпусков моих шоу — Вика Боня, наш Стрелец. Что спросить про Вику Боню? Чего она не рассказала про себя? Всех, конечно, любовь интересует. Появился у нее новый парень, бизнесмен какой-то, значит, занимается криптой, еще чем-то… Очень над ним она часто шутит в телеграм-каналах, называет Шариковым, что он слегка ей не подходит. Но он такой серьезный мужчина, ему очень не нравится публичность Вики, что она его выкладывает. И вот мне интересно, куда заведут ее эти отношения и какие у них перспективы? Руслан его зовут, да.

Виктория Боня и ее мужчина Руслан, ее архетип, его и что между ними. Тут уже все понятно и что между ними: здесь вообще изображена танцовщица восточных танцев. Это попытка усидеть и там, и там: мне вроде и мужчина нужен, и она везде — и на телешоу, и на мероприятиях, и на каких-то своих инстаграмных** историях… То есть она везде и повсюду, и она наводит суету. Она в этом вообще мастер, потому что «Двойка Пентаклей» — это умело, красиво себя подать, это станцевать там, где нужно, где-то поднять выше, где-то ниже. Это потрясающий актер, она жонглирует ситуациями только в путь дай.

Он — «Восьмерка Жезлов», он весь сосредоточенный, у него куча параллельных дел, проектов, он занимается. Косит траву, понимаешь, здесь. Они вообще в разные стороны смотрят.

Они два движовых человека, но он в своей теме, она — в своей. И между ними «Паж Пентаклей». Он человек, состоящий из двух частей. Они в принципе себя неплохо дополняют, как инь и янь. Но «Паж Пентаклей» — это еще что-то свежее, и «Паж Пентаклей» всегда ухаживает: он дарит ей подарки, он, может быть, оплачивает какие-то ее хотелки… То есть она чувствует себя «я буду танцевать, а ты занимайся своими делами».

Я уже сразу вижу, что он будет диктовать свои правила, и, скорее всего, что у них даже будет беременность. Есть такая вероятность. Но «Император» — он такой: «Я тебе скажу, вот это надевай, значит, надевай, туда не ходи». Это некоторая диктатура в отношениях и ревность.

Ты знаешь, что у него жена есть, с которой он еще не разведен? Я все ждала, пока у тебя это в колоде выскочит.

Если мы берем «Тройку Жезлов», видишь, пуповина связана с тремя жезлами, может быть, это натянутость этой истории. Но «Император» и «Четверка Мечей» — [Виктория Боня] от него подустанет в этом году. Ну страсть там есть: она ему прямо очень нравится, она такая зажигалочка, в его, может быть, серых буднях она его скрашивает. Но я не вижу, чтобы они расстались, у них всё будет нормально. Просто люди немножко разные, но друг друга дополняют хорошо.

Устранит ли [Виктория Боня] в лице соперницы преграду? «Семерка Пентаклей» — карта, которая всегда очень медленно развивается. «Туз Мечей» — да, это вопросы касательно бумаг, «Паж Мечей» в том числе. Но думаю, что да… То есть к концу года эти разговоры могут только основательно начаться. А вот так, чтобы он прямо с ней развелся… Видишь… Если у них есть дети, то тем более это будет очень сложно.

Боня научится с этим как-то уживаться, потому что «Восьмерка Пентаклей» — это один большой механизм, его семья и ее семья… Возможно, ей просто станет менее волнительно на этот счет. «Девятка Жезлов» и опять у нас «Тройка Жезлов». Не вижу, чтобы в следующем году это произошло.

Что мешает Моргенштерну* вернуться в Россию

Кружок: Алена Блин, журналистка и видеоблогер

Давай посмотрим на Моргенштерна*. Он покинул Россию и хочет вернуться. Всеми силами, что только ни обещает, плачет, просит прощения. Давай посмотрим на будущее, на перспективы Моргенштерна*, вернется ли он в Россию и что вообще там происходит, какие препятствия.

Что ему поможет: «Шестерка Пентаклей» — ситуация, где нужно действительно проработать систему «я даю — я получаю». У него эта система совершенно нарушилась, почему, собственно, он уехал из России и почему он там остается. Но, кстати, я слышал, что после интервью с Собчак у него какие-то возникли вопросики с Эмиратами, что-то там ему сказали…

Да, он признался, что он нарушал законы, находясь в этой стране. И вот была новость о том, что его вроде как собрались депортировать… Но мне кажется, что это все слухи, поскольку он по-прежнему там живет.

Ну нет. «Шестерка Пентаклей» — это, первое, дать на лапу, второе — выплатить долги, налоги и все в таком духе. То есть «Шестерка Пентаклей» — это быть подвязанным опять-таки. «Король Мечей» будет обозначать всевозможные силовые структуры. Мечи — это очень строгая масть. Силовые структуры, государство. Договориться о том, что обязуется выполнить что-то для страны, может быть, в творческом формате. Может, он будет вторым Shaman. То есть ему нужно какое-то творчество внести в Россию по-другому, с другой стороны, переделать себя… Ему нужно будет поменяться, поменять какой-то свой стиль исполнения и поведения.

Но давай уточним «Четверку Пентаклей», вообще о чем у нас речь. Восьмерка Жезлов — это границы: границы, пересечения, перелеты… То есть ему нужно решить вопросы с границами. Мы спрашивали, что будет мешать: «Десятка Мечей», «Король Жезлов» и «Рыцарь Жезлов». Опять-таки его поведение. Он очень хочет вернуться, но я не вижу, что он готов прямо взять и поменяться кардинально… «Десятка Мечей» говорит о том, что мы будем ограничены. Ему будут мешать уже созданные обстоятельства, в которых он чувствует себя крайне неуютно. Этого уже не поменять, к сожалению, и репутацию ему не вернуть, то есть либо начинать делать что-то кардинально новое.

«Король Жезлов» и «Рыцарь Жезлов» — здесь я даже вижу, что кто-то может его из близких подставлять. Моргенштерн* сейчас очень не уверен в своем окружении, мало кому можно доверять. Здесь очень много именно личностей везде: рыцарь, король, король, император. Ему стоит начать общаться с другими людьми, не из своей тусовки, а из тех, кто уже вернулся, которые покажут ему какой-то положительный опыт или тенденцию, как это можно сделать. Но он боится, что он приедет и его схватят.

Вернется ли он? «Шут», «Двойка Кубков» и «Девятка Пентаклей» — вернется. «Шут» — это свободные, открытые дороги, мы начинаем жизнь заново, по-другому совершенно. «Двойка Кубков» — предложение воссоединения. Ну и Девятка Пентаклей — даже без потерь своего статуса, денег и успеха. Перспектива хорошая. Проблемы есть, мы их видим прекрасно. Но мы не смотрели на 2024 год, мы просто спросили, вернется ли он.

Будут ли Ольга Бузова и Дава снова вместе

Ну что, захватим мы сейчас сразу двоих любимцев информпространства, про которых все всё время слышат и видят, а сейчас у них новый всплеск отношений — это Ольга Бузова (она у нас Козерог) и Дава (Рыбы). Вот нестандартный союз, да, Козерог и Рыбы вообще не сочетаются никак.

Рыбы похожи на Раков чуть-чуть, но лучше. Вот Раки, они очень обидчивые, а Рыбы — они очень эзотеричные, добрые и заботливые.

Да. Он хороший, простой парень… А вот с Ольгой он все-таки как-то не нашел общего языка, они расходились, но сейчас все новости о том, что, возможно, они снова сойдутся, поскольку они съездили снялись в шоу в Китае в одном, где их пытался помирить, кстати, Филипп Киркоров, который тоже там участвовал, и говорят, что это полный разнос, это шоу просто… И вот там они, как мне сказали, пытались помириться, а сейчас он пришел к ней на концерт с цветами, а на дне рождения нашей общей подруги вообще запел ее песни на сцене. Где я там тоже, кстати, танцевала от радости. Давай посмотрим обязательно, что ждет дальше Ольгу Бузову и Даву.

Если честно, я очень желаю и Ольге, и Давиду счастья, но мне кажется, что они прошли совместный отрезок жизни, извлекли уроки и всё уже друг другу дали. Может быть, они так сейчас чуть-чуть подогревают и к шоу, и к концертам Ольги… Но посмотрим, чем черт не шутит, а может, у них вспыхнет снова страсть.

«Четверка Жезлов», «Рыцарь Мечей» и «Восьмерка Кубков». Я скажу так: они встретились, чтобы разойтись. Действительно была связь, жили вместе, творили вместе и прямо души друг в друге не чаяли. Но вот, видишь, Рыцарь Мечей, скандал, ссора, расставание, и Восьмерка Кубков — это похоже на Олю, да, махнула и ушла.

Но смотри, что здесь интересно в этой карте. Видишь, у нее поясок? Она отрывает его от бокала, а кусочек пояска остается. Что-то между ними все-таки есть. Я не могу сказать, что они друг другу чужие люди, то есть не вижу обиды, но…

«Восьмерка Кубков» — это карта… Представь, у тебя есть проект «Алена Блин», и тебе он в какой-то момент перестал нравиться, условно говоря, и ты даже не думая говоришь: «Всё, закрываемся и уходим». То есть ты не боишься рискнуть тем, что у тебя было, для того чтобы получить что-то лучшее в будущем.

Но что будет между ними в будущем, будет ли какой-то сход? Нет. Эта ситуация уже похоронена. «Четверка Мечей» уже на такой серьезной паузе. Я думаю, что Олю, наоборот, в будущем ждет совершенно свободное плавание, и это будет связано с ее карьерой. Они в любом случае оставят все эти размолвки в прошлом, просто их история как пары — она закончена. Я не вижу у нее продолжения, да и не надо, наверное.

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