В Нижнем Новгороде проходит фестиваль классической музыки «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» — по словам организаторов, самый масштабный по составу участников и географии за последние десятилетия. Художественный руководитель фестиваля Алексей Трифонов рассказал RTVI, зачем возвращать человека в центр культуры и как удалось собрать музыкантов из Европы и Южной Америки.

Почему фестиваль назвали «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА»? Что это значит?

Наш фестиваль сосредоточен на взаимоотношениях человека и искусства. Мы стремимся вернуть человеку его значимость как творца — искусства, науки, собственной жизни. Сейчас все слишком сосредоточены на ИИ и новых технологиях, что, к сожалению, обесценивает человеческое основание нашей цивилизации. Наша задача — ускорить переход из цифрового технофеодализма в гуманистическое Новое Возрождение. Ну а Альфа — конечно, связано с нашим главным партнером и инициатором проведения фестиваля Альфа-Банком, но также указывает и на серьезные амбиции фестиваля.

Чем этот фестиваль будет отличаться от всего, что уже было в Нижнем Новгороде?

Это самый масштабный по составу и географии участников, качеству мероприятий культурный фестиваль в Нижнем Новгороде за все последние десятилетия. На фестивале представлена музыка от средних веков до современности в самых разных жанрах — от тотальной оперной инсталляции на Чкаловской лестнице до уникальных камерных концертов во дворах музеев. Впервые в Нижнем Новгороде фестиваль так активно взаимодействует с городской средой.

Кто ваша главная целевая аудитория — на кого вы ориентируетесь?

На современных ценителей классической музыки вне зависимости от возраста, достатка и места проживания. Мы видим огромный интерес к фестивалю у зрителей не только из Нижнего Новгорода и Москвы, но и из других, зачастую очень отдаленных российских регионов. На концертах фестиваля и дети, и молодежь, и представители старшего поколения.

Почему решили смешать в одной программе классику, электронную музыку, научно-просветительские лекции и перформансы?

Наш фестиваль — прежде всего фестиваль классической музыки. Но конечно, мы не могли обойтись без серьезного образовательного проекта, в котором примут участие лучшие научные силы Государственного института искусствознания, Московской и Нижегородской консерваторий, Московского физико-технологического университета. А концерт электронной музыки появился как трибьют любимому многими фестивалю Альфа-Банка Alfa Future People, долгие годы бывшему главным фестивалем электронной музыки в России.

Сейчас непростое время для международных проектов. Как вам удалось пригласить артистов из Европы и Южной Америки?

Да, действительно, переговоры были непростыми, но я рад, что в мире так много музыкантов, для которых служение музыке важнее политических разногласий. В нашем фестивале принимают участие музыканты из Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Бразилии, Уругвая, Японии, Армении, Казахстана, Беларуси. Фестиваль «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» стал важнейшей платформой для международного культурного диалога.

Что сложнее всего было организовать при подготовке фестиваля?

В очень краткие сроки мы занимались и составлением программы фестиваля, и переговорами с артистами, и подготовкой технической части — особенно сложной на концертах в формате open air. Было сложно, но я рад, что все получилось.

Какое событие программы вы бы посоветовали посетить в первую очередь?

Часть концертов фестиваля уже прошли, но впереди у нас прекрасный концерт молодого итальянского пианиста Давиде Ранальди, Рахманиновская «Литургия Иоанна Златоуста» с хором им. Свешникова и, конечно, уникальная программа на концерте-закрытии фестиваля с участием одного из лучших пианистов мира — Бориса Березовского.

Фестиваль проходит на десяти площадках — от Чкаловской лестницы до Пакгаузов. Как вы выбирали эти места?

Мы хотели, чтобы город буквально жил фестивалем. Концертный Пакгауз на Стрелке — один из лучших по акустическим и видовым свойствам современных залов в мире, и конечно, он стал главной базой фестиваля. Мы не могли пройти мимо уникальных видовых характеристик Чкаловской лестницы и выбрали ее местом оперной инсталляции «Данте. Восхождение». Ну а концерты во дворах нижегородских музеев были для нас абсолютно очевидными — формат концерта классической музыки в музее очень востребован во всем мире и дает прекрасный синергетический эффект.

Фестиваль планируется сделать ежегодным? Что будет в следующем году?

Мы очень рассчитываем на то, что фестиваль станет ежегодным, и сразу по завершении фестиваля 2026 года начнем обсуждать стратегию и программу фестиваля 2027 года.