23 апреля издательство «Эксмо» выпустит новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды». В электронной версии текст будет доступен в Яндекс Книгах и на «Литрес». Впервые за многие годы книга писателя выходит весной, а не осенью.

Сюжет новинки не связан с циклом Transhumanism Inc. и закручивается вокруг резонансного дела Джеффри Эпштейна. Как сообщается в аннотации, Пелевин откроет тайну зловещего острова Синей Бороды и покажет, как Эпштейн стал Эпштейном.

Центральными историческими фигурами в книге стали Жиль де Рэ — сподвижник Жанны д’Арк, маршал Франции, которого называют кровавым серийным убийцей-маньяком, а также римский император Тиберий — современник Иисуса Христа, известный как один из самых развратных правителей в истории. Новое расследование персонажа Пелевина, историка масонства Константина Голгофского, срывает покровы с тайн острова и разоблачает моральное падение мировых элит.

Предыдущий роман писателя, A Sinistra, вышел осенью 2025 года и стал пятой книгой в серии Transhumanism Inc. — о бутике «Левый путь», где состоятельным клиентам предлагают черномагические трипы.