В российский прокат выйдет один из самых личных фильмов Хаяо Миядзаки — «Ветер крепчает». 16 января его выпустит в кинотеатрах компания Russian World Vision, картину можно будет увидеть в кинотеатрах в двух версиях: в классическом дубляже «Реанимедиа» и в оригинале с русскими субтитрами.

По сюжету мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни — прекрасную Наоко.

Миядзаки с детства мечтал об авиации, его отец и дед конструировали и строили самолеты. При создании фильма «Ветер крепчает» режиссер вдохновлялся одноименным романом Тацуо Хори и историей известного японского авиаконструктора Дзиро Хорикоси.

Картина «Ветер крепчает» вошла в официальную конкурсную программу 70-го Венецианского кинофестиваля (2013). А также номинировалась на «Оскар» (2014) за «лучший анимационный полнометражный фильм» и «Золотой глобус» (2014) за лучший фильм на иностранном языке.