Для тех, кто предпочитает ходить на свидания в кинотеатр, кинокритик Элиза Данте рассказывает, что можно посмотреть на День всех влюбленных в российских кинотеатрах — от российского ромкома о токсичных отношениях и канадской интерпретации Гёте до аниме с абсурдистским юмором и беспроигрышной классики для 14 февраля.

«Виновата любовь»

Реж. Жозе Авелино Жиль Корбетт Лоренсо

Забавная адаптация классического романа в письмах «Страдания юного Вертера» Иоганна Вольфганга Гёте. В современной адаптации место действия переносится в Монреаль двадцать первого века, а свою Шарлотту (Эллисон Пил из «Скотта Пилигрима») главный герой (Дуглас Бут — тот самый Ромео из «Ромео и Джульетты») встречает не на балу, а в кафе-мороженом. Естественно, Вертер влюбляется с первого взгляда! Его возлюбленная умна, красива, обладает тонким чувством юмора, а еще нежно заботится о младшей сестре. Вертер уже готов жениться, но узнает, что Шарлотта уже помолвлена, а ее избранник Альберт (Патрик Джей Адамс из сериала «Форс-мажоры») предстает абсолютным идеалом мужчины. Вертеру сложно бороться за любовь, когда планка так высока, но он все же попытается завоевать внимание Шарлотты.

«Счастлив, когда ты нет»

Реж. Игорь Марченко

Ироничный российский ромком с Сашей Бортич и Гошей Токаевым, которые играют крайне дисфункциональную и краснофлажную пару. Герои Женя и Женя встречаются на вечеринке дома у друзей, затем проводят ночь вместе, понимая, что больше никогда не увидятся. У одной Жени есть ситуэйшеншип с главным редактором журнала, в котором она работает, а второй Женя влюблен в жену лучшего друга. Оба Жени — эгоистичные и токсичные, но, кажется, друг без друга им еще хуже, чем когда они вместе.

«Здесь был Юра»

Реж. Сергей Малкин

Не самый очевидный выбор для просмотра 14 февраля, однако этот фильм идеально подойдет парам, которые любят проводить время в Трехсвятительском переулке, в окрестностях «Кристалла» или на андеграундных концертах в районе Бауманской. Это трогательное и очень красивое кино о любви в широком понимании этого слова, о юности и желании вдохнуть полной грудью воздух летней Москвы. Главные герои — молодые ребята, мечтающие стать рок-музыкантами, а пока они записывают треки в коммуналке и ругаются с соседями из-за шума. И вот, когда мечта уже так близко, им нужно позаботиться о Юре — родном дяде одного из парней. Юре около пятидесяти, но из-за особенностей мозга он не может ни говорить, ни сам себе приготовить, ни принять душ самостоятельно. Роль дяди исполнил абсолютно неузнаваемый Константин Хабенский, многие критики называют эту работу лучшей в многолетней карьере актера.

«Человек-бензопила: История Резе»

Реж. Тацуя Ёсихара

Даже если вы не смотрели оригинальный сериал от студии MAPPA, вы можете сходить в кино на аниме-фильм, основанный на манге Тацуки Фудзимото. Для понимания сюжета достаточно знать лишь то, что главный герой Дендзи — подросток, в груди которого бьется сердце демона-бензопилы, поэтому теперь он сам превращается в бензопилы и работает в государственной службе по борьбе с нечистью. В истории много абсурдного юмора и неожиданных персонажей, например, один из напарников Дендзи — демон-акула, который перемещается по городу, плавая под асфальтом так, что виден лишь его плавник.

Фильм же рассказывает о том, как Дендзи встречает очаровательную девушку Резе — она, кажется, ничего не знает о демонах или охотниках за головами, преследующих Дендзи, но она способна предложить ему почувствовать себя просто влюбленным подростком. Однако за главным героем постоянно следят те, кто хочет вырвать его демоническое сердце.

«Любовное настроение»

Реж. Вонг Кар-Вай

Наверное, один из самых красивых фильмов XXI века о любви. То, как Вонг Кар-Вай рисует светом, не может оставить равнодушным — его работы напоминают сочетание живописи и поэзии в кино. Герои «Любовного настроения» — две супружеские пары, живущие по соседству. Господин Чоу (Тони Люн Чу Вай) и госпожа Су (Мэгги Чун) узнают, что их партнеры изменяют им друг с другом. Разбитые предательством, герои сближаются, но им явно не стоит быть вместе.

Фильм можно увидеть на специальных показах, которые пройдут ко Дню всех влюбленных. Если вы любите, когда режиссер не рассказывает все напрямую, а в каждой сцене нужно не услышать, а почувствовать, что герои хотят друг другу сказать, «Любовное настроение» — идеальный выбор.