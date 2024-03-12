Компания «ВкусВилл» планирует открыть в Москве новую сеть кафе под названием «Rимляне», пишет «Москвич Mag».

Журналисты издания обнаружили сайт нового заведения, оформленный в стиле «ВкусВилла». В тексте на сайте «Rимлян» сообщается, что первое кафе планируется открыть в здании на Неглинной улице между Нижним Кисельным и Звонарским переулками.

В настоящий момент неизвестно, в каком формате будут работать «Rимляне». Отмечается, что на первом этаже в доме по указанному адресу расположены малометражные помещения. Предполагается, что речь может идти о кафе навынос или о полноценном заведении на втором этаже.

Представители «ВкусВилла» подали заявку на регистрацию нового бренда в середине декабря 2023 года. В качестве базового профиля нового предприятия была указана «деятельность ресторанов и кафе».

В марте одна из структур «ВкусВилла» — компания «Проектный офис» создала новое юридическое лицо ООО «Римляне». «Проектному офису» принадлежит 80% долей нового юрлица, остальные 20% — генеральному директору «Римлян» Георгию Королеву.

Официально руководство «ВкусВилла» не комментировало эту информацию, однако ритейлер подтвердил, что в настоящее время тестируется новый проект в сфере общественного питания.