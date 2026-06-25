В VII сезоне Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» к команде амбассадоров проекта присоединились певец и композитор Владимир Пресняков, актер Леон Кемстач, а также режиссер, сценарист и актер Даниил Воробьев. Главная тема сезона — «Сила единства. Искусство, которое объединяет».

Амбассадоры чемпионата транслируют молодым специалистам ценности, традиции и профессиональную этику творческих профессий, способствуют формированию стандартов качества в креативных индустриях и вдохновляют новое поколение на развитие.

«Моя задача как амбассадора — сделать так, чтобы как можно больше молодых людей по всей России узнали об этом проекте, — отметил Леон Кемстач. — Чемпионат дает молодым ребятам реальную опору и понимание, как устроена индустрия изнутри. Соревнования позволяют направить свою творческую энергию в правильное русло, учат дисциплине и работе на результат».

«Амбассадоры — настоящие лидеры мнений и вдохновители для нового поколения творцов, — сказал директор АНО „АртМастерс“ Борислав Володин. — Присутствие экспертов такого уровня позволяет интегрировать лучший индустриальный опыт в среду начинающих талантов, минуя традиционные барьеры на пути профессионального роста. Это соответствует главным ценностям нашего проекта: мы даем не только возможность проявить себя, но и конкретные инструменты для развития в сфере креативных индустрий».

«АртМастерс» — основное соревнование для специалистов креативных индустрий в России, в том числе в сфере бэкстейдж и цифрового искусства. Конкурс является частью экосистемы «АртМастерс», объединяющей профессионалов креативных индустрий. Участники получают доступ к образовательным программам, грантам и коллаборациям.

В команду амбассадоров проекта также входят Владимир Машков, Юрий Башмет, Игорь Матвиенко, Сергей Жуков, Яна Чурикова, Наталья Подольская, Дмитрий Бертман, Пелагея, Константин Богомолов, Марина Брусникина, Диана Гурцкая и Кристина Звыкова.