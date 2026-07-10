Свадебный сезон 2026 года ознаменовался борьбой модных домов за звездных невест: Джонатан Андерсон создал платья для Тейлор Свифт и Мин Си, а Матье Блази потратил более тысячи часов на расшивку наряда для Дуа Липы. Рассказываем о самых ярких свадебных образах сезона — от церемонии Тейлор Свифт до тайной свадьбы Зендеи и Тома Холланда.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси

3 июля, Нью-Йорк

Свадьба певицы и звезды американского футбола прошла, на первый взгляд, в крайне необычной для такой церемонии локации — в закрытом спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Со стороны выбор места кажется странным, но логика в нем есть. Во-первых, символическая: MSG — одна из главных концертных площадок мира и одновременно место проведения спортивных соревнований, то есть точка, где сходятся два мира молодоженов — ее музыка и его спорт. Во-вторых, приватная: арена без окон, с подземными въездными тоннелями и запретом на телефоны у гостей — по сути, крепость, куда не заглянут ни фанаты, ни папарацци.

Гостей на празднике было около тысячи, а провел свадьбу Адам Сэндлер, близкий друг обеих семей. Подружек невесты и шаферов не было, у алтаря стояли брат невесты Остин и брат жениха Джейсон. Ради церемонии арену превратили в сад с оранжереей, а стиль декора описывали как «Алису в Стране чудес» вперемешку с «Волшебником страны Оз».

Свадебные образы и для невесты, и для жениха создал Джонатан Андерсон — это подтвердил представитель Dior. Платье Свифт стало первой кутюрной свадебной работой Андерсона для звезды мирового масштаба. Обувь для обоих сделал Christian Louboutin, украшения невесты — Cartier. Келси вышел к алтарю в белом смокинге. А вот увидеть платье целиком пока нельзя: официальных фото Тейлор не выпускала, и наряд держали в строжайшем секрете — говорят, его до церемонии не видела даже семья самого Андерсона. Из деталей известно немногое: длинное платье со шлейфом. Некоторые подсказки дал сам показ Dior 6 июля в Париже. Финал кутюрной коллекции Андерсон закрыл «воздушным» свадебным платьем с открытыми плечами и вышивкой в виде папоротника. Фанаты гадают, не намек ли это на образ Тейлор, хотя официально ничего не подтверждено.

Мин Си и Марио Хо

1 июня, Мон-Сен-Мишель

Свадьба топ-модели и сына китайского миллиардера прошла 1 июня в замке Мон-Сен-Мишель во Франции. Говорят, что больше тысячи лет здесь не было ни одной церемонии из-за запретов со стороны властей и крайне сложного оформления разрешений. К счастью, для представителя одной из самых богатых азиатских династий это не стало большой проблемой. Целый год пара согласовывала церемонию с местными властями. Они наняли одно из лучших и дорогих свадебных агентств в мире — The Wedding Company Hong Kong во главе с Мишель Ли, координировавших весь процесс.

Мин Си проработала топ-моделью более десяти лет. И по ее словам, этот опыт показал ей, что Chanel и Dior — это вершина моды, поэтому подготовку к свадьбе она начала с похода в ателье Christian Dior. В то время Андерсон не так давно возглавил модный дом и работал над своей дебютной кутюрной коллекцией. Для платья выбрали дорогой атлас. Ткань получилась не просто белой, она имеет глубокий, почти жемчужный оттенок, который красиво переливался на свету внутри аббатства. Манжеты и спина украшены фирменными пуговицами модного дома, а чтобы открытая спина держала форму и красиво расходилась в стороны как крылья, внутрь вшили тонкую металлическую проволоку. Наряд украсили колье Graff из бриллиантов суммарным весом 52 карата и серьги, а итоговый образ завершил элегантный бант на талии.

Дуа Липа и Каллум Тернер

31 мая (Лондон) и 5—7 июня 2026 (Палермо)

Тридцать первого мая в лондонской мэрии расписались певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер. Если его имя вам ни о чем не говорит, напоминаем: это Анатоль Курагин из «Войны и мира» BBC, и, по слухам, главный кандидат на роль нового Джеймса Бонда.

Церемония стала полной противоположностью Мон-Сен-Мишель: гораздо менее пышная и более спокойная. И платья невесты, кстати, не было. Вместо него — белоснежный жакет с золотыми пуговицами и асимметричная юбка от Schiaparelli. К ним — шляпа Stephen Jones, белые перчатки, туфли Christian Louboutin и кольцо Bulgari. У певицы со Schiaparelli давний роман, так что неудивительно, что и для свадьбы Дуа Липа предпочла любимый бренд. Образ собирал лично Дэниел Роузберри, креативный директор, который вернул Schiaparelli статус самого обсуждаемого кутюрного дома Парижа.

В Палермо невеста примерила главный по сложности образ сезона. Платье разработал Матье Блази в своем ателье Chanel. Оно расшито полностью вручную из почти полумиллиона бисеринок, а на весь процесс потрачено более тысячи часов работы. Двухметровый шлейф отделан 25 тысячами перьев, а отдельная история — это шестиметровая фата из тюля с орнаментом из птиц и цветов, на создание которой потратили более трех тысяч часов.

Александра Сен-Мле и Шарль Леклер

28 февраля 2026, Монте-Карло, Монако

Пилот «Скудерии» (так фанаты Формулы-1 называют команду Ferrari) до недавнего времени считался одним из самых желанных и завидных холостяков мирового спорта благодаря своей успешной карьере, статусу звезды гонок и яркой внешности. Но в конце февраля Леклер вычеркнул себя из этого списка. 28 февраля Леклер женился на своей девушке Александре Сен-Мле. Церемония прошла максимально тихо и семейно в мэрии Монако, прямо перед началом сезона «Формулы».

Невеста гонщика выбрала платье-русалку от австралийского haute couture дома Paolo Sebastian. Платье-русалка — это фасон, который плотно облегает фигуру сверху донизу по груди, талии и бедрам, а ближе к колену резко расширяется и «разлетается» подолом, так силуэт напоминает хвост русалки — с узким верхом и пышным низом. Французское кружево, объемная цветочная вышивка снаружи и кастомная внутри с инициалами пары и датой свадьбы. Из ЗАГСа молодожены уехали на винтажном Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года. Это была только первая часть, большую свадьбу со всеми близкими пара обещает в следующем году.

Зендея и Том Холланд

Дата засекречена

Зендея и Том Холланд — коллеги по серии фильмов про Человека-паука (скоро, кстати, выходит новая часть), которые годами берегли свои отношения от публики. Настолько, что и свадьбу провели тайно. О ней стало известно случайно, когда в январе стилист Зендеи Ло Роуч проговорился на красной дорожке «Золотого глобуса». Подтвердил все сам Холланд только в июне, в интервью Esquire. Здесь по лукам, увы, пусто. Официальных фото платья нет, в сети гуляли только фейки, которые Зендея публично высмеяла в эфире у Джимми Киммела. Из того, что реально, — только золотое обручальное кольцо, которое она носила вместе с кольцом Tiffany & Co. на промо «Человека-паука».