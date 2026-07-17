Режиссер «Я шагаю по Москве» и «Осеннего марафона» Георгия Данелия всю жизнь параллельно с кино вел еще один диалог с миром — на бумаге. Выставка «Бумажный кинематограф» впервые показывает Данелия не через кадр, а через рисунок: акварели, наброски тушью, карандашные портреты и уличные сценки из семейного архива, не имеющие прямого отношения к его фильмам. Куратор выставки Ольга Турчина рассказала, как отбирались работы, почему рисунок был для Данелия способом мышления задолго до съемки и что неожиданного в этом может увидеть зритель, выросший на его картинах.

Как родилась идея создания этой выставки?

Идея выставки «Бумажный кинематограф» возникла из желания показать Георгия Данелия в первую очередь не как режиссера, но как художника мышления — человека, для которого рисунок был способом видеть и конструировать фильм еще до съемки. В какой-то момент стало очевидно, что его графика — это не вспомогательный материал, а самостоятельный пласт, который раскрывает его метод и интонацию глубже, чем привычный киновзгляд. В центр нашей экспозиции мы поставили работы Георгия Николаевича, не относящиеся к кино. Это работы разных лет, исполненные в разных техниках: цветные и простой карандаши, акварель, тушь, гуашь, шариковая ручка. Здесь и иллюстрации к литературным произведениям и образы фантазийных персонажей и метафорические портреты ближайшего окружения и случайно подсмотренные уличные сценки…

Каким образом подбирались экспонаты? Где удалось найти столько рисунков и как они сохранились в таком хорошем состоянии? Были ли моменты, когда вы сомневались, что стоит выставлять, а что — нет?

Подбор экспонатов был во многом исследовательской работой. Все экспонаты происходят из семейного архива Данелия. Важно, что многие из них изначально сохранялись как личные документы, а не как выставочные объекты, поэтому их состояние во многом объясняется аккуратным домашним хранением. Конечно, отбор был непростым: приходилось решать — что работает как самостоятельное высказывание, а что остаётся скорее рабочей заметкой. Сомнения были, особенно в отношении очень интимных или фрагментарных листов, но в итоге мы стремились сохранить баланс между документом и художественной цельностью.

Как вам кажется, что делает Данелия такой яркой фигурой для кино, для культуры?

Георгий Данелия — яркая фигура потому, что он сумел соединить очень точное наблюдение за повседневностью с почти абсурдистской поэтикой. Его кино одновременно лёгкое и философское, народное и авторское. Эта двойственность и делает его устойчивым культурным кодом.

Вы лично любите его фильмы? Какой самый любимый?

Да, его фильмы сложно не любить — они как будто сопровождают несколько поколений. Если говорить о личном выборе, то «Осенний марафон» остается особенно близким: в нём есть редкое сочетание мягкой иронии, внутренней драмы и экзистенциальной тревоги. И конечно же «Я шагаю по Москве» — в нём есть удивительная лёгкость, свобода, свет и точное ощущение времени.

Как его рисунки помогают по-новому взглянуть на фильмы, которые уже стали частью культурного кода?

Рисунки позволяют увидеть, как рождается фильм на уровне интонации. Они не столько иллюстрируют сцены, сколько фиксируют ритм, характер, иногда — паузу или взгляд. Через них становится понятнее, что у Данелия визуальное мышление предшествовало слову, и многие решения, которые в кино кажутся спонтанными, на самом деле были очень точно «нащупаны» заранее.

Как Данелия вообще научился рисовать?

Рисовать он начал довольно рано, и это было скорее естественным продолжением его способа воспринимать мир. Это не академическая школа в строгом смысле, а живая, наблюдательная практика — умение быстро схватывать характер, ситуацию, жест. Да, в период учебы в МАРХИ студентам, как говорится, “ставили руку”, и это стало важным этапом профессионального роста. Но самой способности рисовать, тому внутреннему зрению, всё‑таки невозможно научить.

Как ему это помогало в режиссерской деятельности?

В режиссуре это давало ему мощный инструмент: Данелия мог не просто объяснить сцену, а буквально показать ее. Это помогало в работе с художниками, операторами, актёрами — создавался общий визуальный язык, который сокращал дистанцию между замыслом и реализацией.

Как вам кажется, какие неожиданные выводы может сделать зритель после посещения выставки?

Мне кажется, один из неожиданных выводов для зрителя — осознание того, что кино Данелия гораздо более графично и «нарисовано», чем кажется на первый взгляд. И наоборот: его рисунки оказываются уже почти кино — с монтажом, ритмом и внутренним движением. Это размывает границу между подготовкой и произведением, между черновиком и итогом.