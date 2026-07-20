Совет директоров ЦБ РФ на ближайшем заседании 24 июля, скорее всего, снизит ключевую ставку до 14%, но в экономике это ничего не решит, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Я считаю, что ключевая ставка должна быть хотя бы на уровне официальной инфляции, то есть 5-6%. Но финансовые власти работают по инфляционному ожиданию, а этот показатель составляет 12-13%. Я подозреваю, что именно это и есть реальная инфляция, поэтому ключевую ставку они собирались снизить на 0,25%», — сказал депутат.

По мнению Арефьева, после последнего заседания совета директоров ключевая ставка будет на уровне 14%, «но это не решение вопроса».

«Потому что эта ключевая ставка ничего не решает, эти 0,25% не снижают никакой долговой нагрузки заемщиков, поэтому кредитные ресурсы остаются недосягаемыми», — считает депутат.

Он обратил внимание на то, что экономика закончила полугодие «с нулевыми показателями».

«Рост 0,2-0,3% — это не рост, это арифметическая погрешность. Бизнесу не хватает оборотных средств, предприятия одно за другим закрываются, малый бизнес дробится, общее число предприятий сокращается. Но если бы количество предприятий увеличивалось, тогда бы увеличивался и ВВП, и был бы рост экономики. А то сейчас количество предприятий, по статистике, вроде бы увеличивается, а на самом деле идет падение», — отметил собеседник RTVI.

Арефьев убежден, что изменение налоговой системы затормозило развитие экономики.

«На сегодняшний день экономика перестраивается под новое налогообложение вместо того, чтобы заниматься развитием. В этой связи надо одновременно снижать налоги и ключевую ставку, тогда экономика воспрянет и по крайней мере за полгода поднимется на какой-то уровень. Если они этого не сделают, то ожидать по году какого-то роста нет никаких оснований», — заключил парламентарий.

Лидер «Справедливой России», глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов ранее в беседе с RTVI призвал Центробанк снизить ключевую ставку из-за роста цен на бензин. Он также назвал «экономическим абсурдом» попытку связать рост инфляции и позиции регулятора по ключевой ставке.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в разговоре с RTVI выразил мнение, что ЦБ РФ либо сохранит действующую ключевую ставку, либо снизит ее на 0,25%.