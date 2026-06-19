Решение совета директоров ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,25% до 14,25% — это форменное издевательство, заявил RTVI лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Это форменное издевательство над бизнесом, над населением, которое в полной мере испытывает на себе последствия вредительской кредитно-денежной политики Центробанка», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на то, что даже лояльные к ЦБ эксперты склонялись к более радикальному снижению ставки.

«Но они явно недооценили стремление госпожи Набиуллиной добить отечественную экономику. Производство в зоне спада, в секторе услуг стагнация, инвестиции на нуле, а инфляция, несмотря на сезонное снижение цен на продукты, в годовом выражении выросла до 5,6%. Мы все больше погружаемся в зыбучие пески кризиса», — подчеркнул парламентарий.

Миронов напомнил, что депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о согласовании с нижней палатой парламента решения Центрального банка РФ о ключевой ставке.

«Мы видим, что происходит, когда принятие важнейших для развития страны решений находится в руках кучки “системных либералов”, а мы никак не можем на это повлиять», — отметил Миронов.

Он убежден, что Госдума как можно скорее должна принять этот закон, чтобы «вернуть контроль государства над своими ключевыми функциями и остановить разрушительные процессы, запущенные ЦБ».

В беседе с RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг также осудил решение регулятора.

«Слов нет. Такое ощущение, что просто над нами издеваются. Типа, президент сказал: “Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки”, — ну, раз президент сказал, то вот вам 0,25%», — отметил Гартунг.

Он обратил внимание на то, что в России «высокая стоимость заимствования» — 9%, в то время как «в мире, если посмотреть, то реальная стоимость заимствования составляет либо 1%, либо 0, либо даже минус, в целом не более 1%».

«Просто нет слов, они просто издеваются», — оценил действия регулятора глава комитета.

Он допустил, что при таких действиях ЦБ РФ производства встанут.

«Есть такой фильм “Управление гневом”, вот там примерно про это, когда специально человека провоцируют, а тут просто специально бизнес провоцируют, чтобы все всё бросили, и когда все встанет, уже все опустят руки, вот тогда они начнут опускать ставку. Хочется сказать: “Так тогда идите сами работайте на заводы!”. Хочется сказать этому Центральному банку со своими банкирами: “Идите и работайте тогда сами, делайте все машины, оборудование, импортозамещением занимайтесь, технологическим суверенитетом”», — заявил Гартунг.

В то же время глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сказал RTVI, что решением о снижении ключевой ставки регулятор «все же дал позитивный сигнал».