В своем решении снизить ключевую ставку ставки на 0,25% до 14,25% Центробанк учитывал и последствия ударов Украины по НПЗ. Такое мнение в беседе с RTVI высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«ЦБ все же дал позитивный сигнал, потому что были и версии, что он вообще не изменит ключевую ставку, поскольку инфляционные ожидания населения достаточно высокие. Это первое. Второе — накануне принятия решения по ставке были серьезные против нашей страны геополитические решения. Очевидно, ЦБ это тоже учитывал. И атаки на НПЗ, они тоже сказываются на цене на нефтепродукты, а это в конечном итоге сказывается и на цепочке, связанной с ценообразованием», — сказал Аксаков.

Таким образом, отметил парламентарий, на решение регулятора по скорости снижения ключевой ставки оказал влияние целый ряд факторов.

«Но а если говорить о фундаментальных факторах, то они говорят в пользу снижения инфляции, позитивной динамики экономики», — добавил глава комитета.

Исходя из этого, Аксаков сделал вывод, что «на следующих заседаниях Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку».

«Насколько — пока сложно сказать, все будет исходить из динамики инфляции. Я думаю, снизит на 0,5, надеюсь», — заявил глава профильного комитета Госдумы.

Регулятор снизил ключевую ставку с 14,50% до 14,25%. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отмечает Банк России в своем заявлении.