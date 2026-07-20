Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И на полях мероприятий по линии АСЕАН, которые пройдут на этой неделе на Филиппинах.

«Мы были бы открыты к встрече с ними», — сказал Рубио журналистам перед вылетом в Манилу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, передает «Интерфакс». По ее словам, российская сторона изложит оценку ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая «усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию АТР, заведение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов».

В мае Лавров и Рубио дважды созванивались. В ходе первого разговора главы дипведомств подняли вопросы американо-российских отношений, а также обсудили конфликт на Украине и войну в Иране. Во время второй беседы Лавров уведомил главу Госдепа о планах Москвы наносить удары по военным целям и «центрам принятия решений» в Киеве в ответ на атаки украинской стороны.

В июне глава российского МИДа заявил, что Москву удивило заявление Рубио о том, что Вашингтон не может быть посредником по украинскому вопросу, поскольку поддерживает Киев. По словам Лаврова, в связи с этим у России «есть ощущение», что США могут изменить свой подход к урегулированию на Украине.