Во вторник, 21 июля, жаркую погоду в Москве и Московской области сменят резкое снижение температуры и дожди. Об этом рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Несмотря на то, что в течение первой половины понедельника, 20 июля, лето в Москве еще «будет держать марку», а температура достигнет +29…+30 градусов, в вечернее время к столице начнет сдвигаться западный атмосферный фронт, который станет причиной последующих изменений в погоде.

«Ожидается жаркая погода в центре столицы. Но уже к вечеру — натекание облачности», — сказал Шувалов.

Начиная со вторника жители столичного региона почувствуют приближение циклона. В этот день пройдут кратковременные, но интенсивные дожди и грозы с ощутимыми порывами ветра. Температура в этот день понизится до отметки в +21…+23 градуса.

В середине рабочей недели Москва и область смогут временно отдохнуть от осадков, а температура стабилизируется в районе +22…+24 градусов. Однако уже в четверг, 23 июля, сильные дожди вновь проявят себя на востоке Подмосковья.

Помимо снижения температуры и режима осадков, метеочувствительным жителям Москвы и области также стоит подготовиться к падению атмосферного давления, которое начнется во вторник. Ожидается, что ртутный столб опустится до значений 738-740 мм и продержится в этом диапазоне до конца недели.

При этом окончательно прощаться с жарой в столице не стоит, так как пик летнего зноя еще не пройден, предупредил Шувалов. По его словам, в рамках общих погодных колебаний период похолодания сменится еще одним или двумя всплесками потепления.