Работающий на королевскую семью Саудовской Аравии частный врач из Техаса Дуайт Бердик рассказал The New Yorker подробности истории пленных дочерей короля Абдаллы ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.

По словам медика, в первый раз он получил вызов из-за поведения принцессы Халы — дочери короля Абдаллы ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, которая вела себя агрессивно, угрожая окружающим ножом. Его попросили дать принцессе успокоительное средство, но он счел это нарушением профессиональной этики и согласился только осмотреть пациентку.

“Поднявшись по лестнице, я увидел молодую женщину с большим кухонным ножом в руке. <…> Она потребовала, чтобы я ее не трогал. Она сказала, что она — дочь самого короля, а я — никто”, — рассказывал Бердик.

Когда принцесса все-таки разрешила ему присесть, врач объяснил, что пришел не дать ей лекарства по причине ее “неадекватности”, а выслушать. В итоге дочь короля Саудовской Аравии рассказала ему, что ее сестры Сахар, Маха и Джавахер удерживаются против их воли с того момента, как их мать Алануд Аль-Файез сбежала в Лондон несколько лет назад.

Доктор назвал место заточения девушек «настоящей золотой клеткой», а их самих сравнил со сказочной героиней Рапунцель.

Бердик пообещал помочь найти решение, и принцесса согласилась вернуть нож на кухню. В госпитале он выяснил, что Хала регулярно принимала сильнодействующие транквилизаторы. Ему дали понять, что отменить их не получится, поэтому врач решил смириться.

“Я отложил свою этику в сторону”, — признался он.

На протяжении нескольких лет он с группой доверенных медиков выписывал принцессе транквилизаторы. По словам Бердика, у ее сестер также мог быть доступ к запрещенным веществам и алкоголю, разрушавшим их здоровье. Однако параллельно врач искал пути для освобождения девушек.

Первые публикации о положении сестер появились в СМИ в 2014 году, когда двум принцессам удалось установить связь с журналистами. Их мать обратилась в ООН с просьбой вмешаться, но не добилась никакой реакции. После смерти короля в 2015 году девушки исчезли из поля зрения СМИ, а власти Саудовской Аравии отказались отвечать на запросы, связанные с их дальнейшей судьбой.

Как отмечает издание, «ставший де-факто правителем страны» принц Мохаммед бин Салман решил использовать принцесс как часть плана, который получил название “Видение 2030”. Целью была модернизация страны, где предполагалось максимально улучшить возможности трудоустройства для женщин и назначать их на посты министров и послов.

Эти шаги были тепло встречены западными правительствами, хотя многие эксперты сочли изменения “косметическими” из-за сохранившейся строгой системы правил поведения для женщин, их прежнего положения в социальной иерархии и арестов активистов, выступавших в защиту женского равноправия.

Несмотря на это, в марте стало известно, что председателем комиссии по положению женщин в ООН избрали посла Саудовской Аравии, пишет The New Yorker.

По словам Бердика, администрация Салмана продолжала жестоко обходиться с королевскими дочерями, которым не давали контактировать с внешним миром и отказывали в еде и воде. Издание отмечает, что врач стал первым человеком из окружения королевской семьи, который подтвердил заявления принцесс и их матери.