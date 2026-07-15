О возвращении сигареты как модного аксессуара в индустрии моды, кино и шоу-бизнеса сообщает исследовательская платформа Go Smoke Free, отмечая резкий рост поисковых запросов на Pinterest.

Как пишет, в свою очередь, издание Slate, сигарета вновь становится элементом стиля в глянцевых журналах, клипах и соцсетях — от Кайли Дженнер на обложке Vanity Fair до Дуа Липы, Кендел Дженнер и Хейли Бибер, которые позируют с сигаретами как с неотъемлемой частью образа. По данным Go Smoke Free, интерес к запросу «ciggy aesthetic» на Pinterest вырос на 166% за пять месяцев, а «smoking pose» — на 85% за год.

Эксперты связывают этот тренд с усталостью от культуры «чистой девочки» (clean girl) и тотального велнес-контроля, уступившей место эстетике «небрежной девочки» (messy girl) и духу «brat summer». Сигарета в этом контексте становится символом бунта, ностальгии по 1990-м и сознательного отказа от перфекционизма. При этом фактический уровень курения среди молодежи остается исторически низким — ниже 10% в США, что, по мнению наблюдателей, подчеркивает: тренд существует скорее в визуальном поле, чем в реальном поведении.

Однако медики и общественные организации сообщают: романтизация сигарет в медиа может снизить восприятие риска и подтолкнуть молодежь к эксперименту. Исследования показывают, что 48% молодых людей в возрасте 15—25 лет заявляют, что подобные образы вызывают у них желание попробовать закурить, а 72% бывших курильщиков говорят, что они пробуждают желание снова закурить. Специалисты напоминают, что независимо от эстетической привлекательности, медицинские риски курения остаются неизменными.