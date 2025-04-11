Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» завершил этап народного голосования и объявил имена полуфиналистов пятого, юбилейного сезона.

Из более чем 280 спортивных инициатив, прошедших предварительный отбор, жюри выбрало 50 наиболее перспективных проектов в основных номинациях, а также 10 проектов, претендующих на победу в специальных категориях «Спортивный туризм», «Корпоративный спорт» и «Медиа».

В этом году конкурс привлек рекордное количество участников из различных регионов России, что свидетельствует о растущем интересе к спорту и здоровому образу жизни на местах. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Краснодарского края и Республики Татарстан. Самой популярной номинацией стала «Точка старта», ориентированная на поддержку небольших, локальных инициатив.

Отдельное внимание в текущем сезоне уделяется проектам, направленным на вовлечение трудовых коллективов в спортивные занятия, а также медиа-проектам, освещающим спорт с использованием современных коммуникационных технологий и инструментов.

В мае полуфиналистов ждет образовательный акселератор, в рамках которого пройдут мастер-классы по созданию презентаций и подготовке к защите проектов. Оценка проектов экспертным советом состоится в период с 13 по 20 мая. В июне будут объявлены имена победителей в каждой из номинаций, которые разделят призовой фонд и получат возможность реализовать свои проекты при поддержке партнеров конкурса. Главный приз — грант в размере 1 миллиона рублей на развитие проекта.

В состав экспертного совета конкурса вошли известные спортивные деятели, олимпийские чемпионы, представители Министерства спорта, медиа-эксперты и журналисты.