Всероссийский музей декоративного искусства объявил о старте приема заявок на V конкурс-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Проект ориентирован на выявление и продвижение авторов и дизайн-студий, работающих в сфере предметного дизайна. Работа, получившая Гран-при, поступает в государственный музейный фонд.

В 2026 году конкурс проводится в четырех основных номинациях: «Серийный дизайн», «Студийный дизайн», «Экспериментальный дизайн» и «Молодежная номинация». Также предусмотрена специальная номинация от «М.Косметик» — «Свобода создавать себя», посвященная пониманию предметного дизайна как инструмента самовыражения.

К участию приглашаются дизайнеры, дизайн-студии и производства, работающие на территории России, включая студентов профильных вузов.

Амбассадором конкурса в этом году стала актриса МХТ, креативный продюсер и сооснователь Дома культуры «Исток» Софья Эрнст. Она участвует в параллельной программе биеннале, а также в выявлении дизайнеров и популяризации отечественного предметного дизайна.

Экспертное сообщество конкурса включает историков дизайна, преподавателей ведущих вузов, дизайнеров с международным опытом, а также руководителей институций, фестивалей и профильных выставок.

Итоговая выставка работ шорт-листа пройдет во Всероссийском музее декоративного искусства с 19 ноября 2026 года. Победители основных номинаций получат право на персональную поп-ап выставку в музее в 2027 году. Обладатель Гран-при передает работу в постоянную коллекцию музея.