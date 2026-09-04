В документальном фильме «Oasis: Don’t Look Back in Anger», премьера которого состоится на Венецианском кинофестивале, показано воссоединение братьев Галлахеров после 15-летнего перерыва. Режиссеры Уилл Ловелас и Дилан Саузерн в интервью Variety рассказали, как проходили съемки репетиций перед мировым туром группы, который стал самым кассовым в истории рок-музыки.

Саузерн и Ловелас, ранее снявшие документальные фильмы «Shut Up and Play the Hits» и «Meet Me in the Bathroom», получили доступ к репетициям Oasis в начале 2025 года. Однако, чтобы не создавать дополнительного давления, они решили не присутствовать в студии лично, а установили камеры заранее и наблюдали за происходящим с мониторов в соседнем помещении.

«Мы не хотели, чтобы это выглядело опосредованно, чтобы там бегала назойливая съемочная группа и мешала им», — пояснил Саузерн. По его словам, они осознавали, насколько это деликатный момент — первая длительная встреча братьев за 15 лет.

По словам режиссеров, вопреки ожиданиям многих фанатов, в студии не было ни ссор, ни эмоциональных объятий. «Это же Галлахеры, а не „Доусонс-Крик“, — сказал Саузерн. — Они не собираются садиться и говорить о своих чувствах». Режиссеры отметили, что братья подошли к репетициям с неожиданной серьезностью: сразу приступили к отработке песен, включая «Wonderwall» и «Champagne Supernova», без лишних разговоров и споров.

«Это была очень деловая атмосфера, никакого баловства, — добавил Ловелас. — Как только приехал Лиам, сразу начали работать. Но наблюдать за этим процессом и за тонкостями их взаимодействия было увлекательно».

Режиссеры утверждают, что для братьев тур был не просто способом заработать деньги. «Они чувствовали ответственность перед фанатами, — сказал Ловелас. — Им было важно дать лучшее шоу, на которое они способны». Напряжение сохранялось вплоть до первого концерта в Кардиффе, но, по словам режиссеров, оно исчезло в момент встречи группы с публикой, ждавшей воссоединения 16 лет.

В фильме, который выйдет на Disney+, также использованы съемки толпы. Режиссеры пригласили для работы над туром звездных операторов, включая обладателя «Оскара» Лола Кроули и номинанта на «Оскар» Джеймса Лэкстона, которым дали задание снимать собственные ощущения от выступления. «Если в толпе происходит что-то более интересное, чем на сцене, снимайте это», — объяснял Саузерн.

Премьера фильма «Oasis: Don’t Look Back in Anger» состоится на Венецианском кинофестивале, а затем выйдет в ограниченный прокат в формате IMAX. Режиссеры надеются, что зрители смогут почувствовать атмосферу концертов: «Мы хотели, чтобы это было максимально близко к опыту живого присутствия», — сказал Ловелас.