В ЦСИ Винзавод открылась выставка «Вы достигли места назначения» — итоговый проект 13-го сезона Открытых студий. Десять художников исследуют, как меняется восприятие памяти, времени и себя в процессе пути. Например, Оксана Афанасьева превратила камеру хранения в хранилище личных историй, где каждая запертая ячейка — чья-то память; Гоша Хомич создал тотальную живописную инсталляцию о том, как из обрывков воспоминаний складывается единый сюжет; а САМУИЛ в работе «По следам слепой собаки» с помощью гравировки на циркулярных пилах рассказывает историю человеческой жизни через столкновения с реальностью. Как устроена выставка и на что еще обратить внимание — в фоторепортаже RTVI.