17 октября в российский прокат выйдет «Анора» — фильм-победитель Каннского кинофестиваля. Кинокомпания «Атмосфера кино» показала новый трейлер картины режиссера Шона Бейкера.

В фильме рассказывается о стриптизерше Ани из Бруклина, в которую влюбляется Ваня, сын бизнесмена из России. Парень предлагает ей выйти за него замуж и больше никогда не волноваться о деньгах. Когда молодые люди женятся, об этом узнают родители Вани. Им не сильно нравится затея их сына, поэтому они отправляют разобраться с ситуацией специалистов.

В фильме снимались Майки Мэдисон («Однажды в Голливуде»), Марк Эйдельштейн («Монастырь»), Юра Борисов («Кентавр»), Дарья Екамасова («Гив ми либерти»), Алексей Серебряков («Левиафан»), Карен Карагулян («Проект „Флорида“»), Ваче Товмасян («Невероятные приключения американца в Армении»).