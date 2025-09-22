Компания Disney выложила первый трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» из вселенной «Звездных войн». Полнометражная картина станет продолжением сериала «Мандалорец».

Сериал «Мандалорец» повествует о наемнике с планеты Мандалор, который после падения Галактической Империи путешествует по окраинам беззаконной галактики. Он находит Грогу, чувствительного к Силе представителя той же расы, что и мастер-джедай Йода. Между ними возникает связь, и они вместе странствуют, избегая остатков Империи и встречая персонажей из хроник «Звёздных войн».

Согласно описанию, после падения Империи оставшиеся имперские ячейки разбросаны по галактике. Новая Республика, защищая завоевания Восстания, обращается за помощью к легендарному охотнику за головами Дину Джарину и его юному ученику Грогу.

Джон Фавро выступает продюсером фильма вместе с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и Дэйвом Филони, главным креативным директором Lucasfilm.

Сюжет фильма «Мандалорец и Грогу» станет прямым продолжением третьего сезона сериала. Герои отправятся в новые приключения и встретят множество персонажей. В фильме примут участие Педро Паскаль в роли Дина Джарина, а также Сигурни Уивер в роли пилота Республики, Джереми Аллен Уайт, озвучивающий Ротту Хатта, и Джонатан Койн в роли имперского военачальника.

Проект был анонсирован в январе 2024 года как следующий фильм саги, его премьера в кинотеатрах намечена на 22 мая 2026 года. В российских кинотеатрах официально фильм показывать не будут.