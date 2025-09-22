Действие Silent Hill f происходит в 1960-е годы в вымышленном японском городке Эбисугаока, что ознаменует первый перенос места действия серии за пределы США. Главной героиней является школьница Симидзу Хинако. Игру разрабатывает студия NeoBards Entertainment, а сценаристом выступил Ryukishi07. Музыкальное сопровождение создано при участии Акиры Ямаоки, композитора оригинальных игр серии.

На агрегаторе Metacritic версии для PC и PS5 набрали 86 баллов. Критики отмечают атмосферу хоррора, обилие японского фольклора и дизайн монстров. Графика, дизайн и атмосфера также удостоились положительных оценок. Сюжет игры исследует идеи, которые редко встречаются в современных медиа. Вместе с тем, многие обозреватели указывают на недостатки боевой системы, выраженные в изобилии схваток с противниками в тесных пространствах. Также отмечаются проблемы с пейсингом, при котором первая часть игры ощущается медленной. Режим «Новая игра+» был отмечен критиками как дополненный новыми локациями, боссами, катсценами и концовками. Игра будет поддерживать русские субтитры.

Над музыкой в игре вновь поработал Акира Ямаока, бессменный композитор серии, работавший над саундтреками для большинства предыдущих частей франшизы. Также к созданию музыки привлечены Кэнсукэ Инагэ, известный по работам для проектов Yakuza 0 и Tekken 8, а также авторы Dai и Xaki, которые ранее сотрудничали со сценаристом Ryukishi07 над проектом «Когда плачут цикады».

Silent Hill f является частью возрождения серии, анонсированного компанией Konami в 2022 году. При этом проект сохраняет ключевые элементы, унаследованные от предыдущих частей, в частности, психологически направленный сюжет, задачей которого является глубокое изучение человеческой психологии и поднятие сложных тем. Однако игра вносит существенные изменения в устоявшуюся формулу. Действие впервые перенесено за пределы США, в японский город Эбисугаока 1960-х годов, что по хронологии делает эту часть самой ранней в истории франшизы. Это отличает проект от оригинальной игры, которая была вдохновлена западными хоррорами, но создавалась через японский культурный фильтр. Таким образом, Silent Hill f сохраняет концептуальную преемственность, одновременно исследуя новые культурные и временные рамки.