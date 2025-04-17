25 июля в мировой прокат выйдет новая экранизация комикса «Фантастическая четверка». В Marvel поделились трейлером фильма.

Главные роли в картине исполнили Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак и Джозеф Куинн. Согласно комиксу, четверо ученых получают сверхспособности из-за воздействия космического облучения. Лидер команды Рид Ричардс обладает исключительной гибкостью, Джонни Шторм может летать и воспламеняться, Сью Шторм становится невидимой, а Бен Гримм — превращается в каменное Существо. Фильм расскажет о противостоянии четырех супергероев Серебряному Серферу и Галактусу.

Это не первая экранизация «Фантастической четверки»: версия 2015 года режиссера Джша Транка провалилась в прокате, картина 2005 года Тима Стори была успешнее, но тоже не снискала одобрения фанатов, а фильм 1994 года даже не был выпущен в прокат.

Разработка новой киноадаптации «Фантастической четверки» затянулась из-за забастовок сценаристов и актеров в Голливуде. Съемки стартовали лишь в августе 2024 года. Режиссером картины выступил Мэтт Шекман, работавший над успешным проектом студии «Ванда/Вижн» и сериалами «Наследники» и «Пацаны».