Кинопрокатная компания Russian World Vision 26 января опубликовала трейлер фильма «Красные комнаты». В российский прокат канадский триллер выйдет 29 февраля.

На создание фильма режиссера Паскаля Планте вдохновили истории, когда преступники становятся объектами обожания, а вокруг их персон поклонники собирают фан-клубы.

По сюжету главные героини одержимы маньяком-убийцей и ходят на все судебные заседания с его участием. Обе безумно в него влюблены и считают мужчину невиновным во всех преступлениях, в которых его обвиняют.

Но однажды девушки находят видео с участием этого человека: одна из них понимает, что маньяк на самом деле опасен, а вторая все еще считает, что этого не может быть. После этого каждая из героинь начинает свою борьбу, в надежде отыскать правду.

В главных ролях снимались Жюльетт Гарьепи и Лори Бабен — начинающие актрисы, которые идеально вписались в жанр тру-крайм.