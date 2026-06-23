Sony Pictures представила дебютный трейлер фантастической картины «Клара и солнце» (Klara and the Sun) с Дженной Ортегой в главной роли. Режиссером ленты выступил Тайка Вайтити, известный по фильмам «Реальные упыри», «Кролик Джоджо» и «Тор: Рагнарек». Мировая премьера состоится 23 октября 2026 года.

Фильм стал экранизацией романа Кадзуо Исигуро, лауреата Нобелевской премии по литературе. Действие разворачивается в будущем, где детям для социализации покупают «искусственных друзей» — человекоподобных роботов. Главная героиня Клара — робот, работающий на солнечных батареях, который хочет понять эмоции и чувства людей. Ее покупает женщина по имени Крисси (Эми Адамс) для своей тяжело больной дочери Джози (Миа Тария).

В трейлере показаны Клара в магазине, где ее и других роботов предлагают покупателям. «Искусственные друзья выходят из лаборатории с интеллектом ребенка, а затем мы узнаем всё от людей», — говорит героиня Ортеги. В роли продавщицы магазина снялась Наташа Лионн, которая называет Клару «особенной и странной» и предлагает скидку 20%.

По сюжету Джози сразу чувствует родственную душу в Кларе, несмотря на то, что та является устаревшей моделью. Искренность и преданность робота начинают исцелять семью и приносить свет в сложный мир Джози, у которой напряженные отношения с матерью.

Помимо Дженны Ортеги и Эми Адамс, в фильме снялись Миа Тария, Наташа Лионн, Стив Бушеми и Саймон Бейкер. Вайтити не только выступил режиссером, но и написал сценарий вместе с Дави Уоллером. Продюсерами картины стали Дэвид Хейман, Гарретт Баш и сам режиссер. Среди исполнительных продюсеров — Гэри Барбер, Алекс Г. Скотт, Джеффри Клиффорд, Рози Элисон и автор романа Кадзуо Исигуро. В фильме также снялся Аран Мерфи, сын обладателя «Оскара» Киллиана Мерфи.

Ранее Дженна Ортега получила главную роль в антиутопическом роуд-муви «Lily May B», а в 2027 году выйдет третий сезон сериала «Уэнсдей», где актриса вернется к образу главной героини.