Кинокомпания Lionsgate представила расширенный трейлер фильма «Вышка 2: Мертвая точка» (Fall 2: Deadpoint) — продолжения нашумевшего триллера о выживании 2022 года. Картина выйдет в мировой прокат 2 сентября.

В центре сюжета — Джакс Хантер (Харриет Слейтер), которая тяжело переживает смерть своей сестры. Чтобы справиться с утратой, она отправляется в Таиланд вместе с Люс (Арсема Томас), подругой погибшей. Девушки решают пройти по знаменитой доске на горе Кван — одному из самых опасных маршрутов в стране. После внезапного камнепада они оказываются в ловушке на хрупкой доске на высоте около 900 метров. Им предстоит бороться за выживание, сталкиваясь с обезвоживанием, головокружением, галлюцинациями и страхом, у которого «нет никуда деться». Вместе с ними в путешествие отправляется Том Бриттни, чей персонаж предупреждает героинь, что если пойдет дождь, доски станут слишком скользкими, чтобы развернуться.

Режиссерами фильма выступили братья Спириг — Майкл и Питер, известные по фильмам «Пила 8» и «Патруль времени». Сценарий написали Джонатан Фрэнк и Скотт Манн, режиссер и сценарист оригинального фильма. Манн также вернется в качестве режиссера и сценариста для третьей части франшизы.

Первый фильм «Вышка» (Fall, 2022) с Грейс Кэролайн Карри и Вирджинией Гарднер стал хитом, собрав более 20 млн долларов в мировом прокате при бюджете всего 3 млн долларов. Capstone Studios анонсировал два продолжения после успеха оригинала. Продюсерами выступили Марк Лейн и Джеймс Харрис из Tea Shop Productions, а также Кристиан Меркури, Дэвид Харинг и Скотт Манн.