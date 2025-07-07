Кинопрокатная компания RWV опубликовала трейлер фильма «Рецепт счастья» (Partir un Jour) режиссера Амели Боннен на русском языке. Это первый в истории Каннского кинофестиваля дебютный фильм, который стал фильмом церемонии открытия. Картина выйдет в прокат 31 июля.

В фильме рассказывается об успешном шеф-поваре Сесиль (Жюльет Армане) — звезде «Мишлен» — она готовится к открытию модного ресторана, когда внезапно узнает, что ее отец (Франсуа Роллен), владеющий придорожной столовой, пережил сердечный приступ. Параллельно она понимает, что беременна, хотя детей никогда не хотела. Нехотя отрываясь от работы, она возвращается в родной городок.

Главную роль в картине сыграла Жюльет Армане — певица, которая прославилась выступлением на церемонии открытия Олимпиады в Париже. Компанию на экране ей составил обладатель премии «Сезар» Бастьен Буйон.