Вышел трейлер российско-японской приключенческой экшн-драмы с элементами анимированной манги «Амура». Главные роли в сериале исполнили Алена Михайлова и Юрий Колокольников.

В фильме рассказывается о сестрах-близнецах Ане и Наде. С детства они привыкли оберегать друг друга, однако их пути разошлись: Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала на поиски собственного пути и свободы в Японию. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи.

Алена Михайлова исполняет в сериале сразу две роли — Ани и Нади. В проекте также сыграли Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов и Валентин Цзин. Приняли в нем участие и японские актеры — Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и другие.

Производством проекта занимался онлайн-кинотеатр KION при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd. Сериал снимался при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Дата выхода сериала пока не уточняется.