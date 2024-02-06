Создатели российского аниме-сериала «Невский» представили трейлер и постер проекта. Премьера состоится 25 февраля на «Кинопоиске».

Действие сериала происходит в Санкт-Петербурге, где живет могучий супергерой Невский. Он и его команда — Лешка, Илья, Василиса и Кот-Ученый — пытаются защитить мир от злодея Мора.

Проект создавался агентством Global Influrncers при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») с участием анимационной студии Morevna Project по мотивам комикса издательства «Три девять».

Генеральным продюсером и автором идеи проекта выступил Афиг Джавадзаде («Гипер», «Мама, я хочу быть космонавтом»).