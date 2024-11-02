16 января в российский прокат выйдет фильм Михаила Мерзликина «Шаман». Это один из первых российских фильмов про шаманскую культуру.

Главный герой — шаман, который является проводником между миром духов и миром людей. К нему приходят гости и просят исполнить их желания, а шаман не имеет права им отказать. Однако духи каждый раз требуют принести им жертву, чтобы желание исполнилось.

«Наш фильм — мистическая драма о людях, их жизни, желаниях и пороках. В фильме „Шаман“ мы показываем проявление зла в обычном человеке, в виде его порочных желаний и чувств, которые полностью захватывают человека и толкают его на безрассудные, иррациональные поступки. Мы хотим помочь зрителю познать себя, помочь преобразить свой внутренний мир. Надеемся, что наш фильм побудит зрителя подумать о смысле жизни, добре и зле», — поделился Мерзликин.

«В сценарии фильма также удалось передать этнический шаманский колорит небанальным способом, показав шамана прежде всего как человека со своими переживаниями, а не исполнителя обрядов с бубном у костра», — добавил продюсер Владислав Кафеев.

В фильме снимались Юрий Майнагашев («Конец императора тайги»), Ляна Ондур («Колесо»), Марина Федункив, («Реальные пацаны»), Олег Васильков («Брат 2»), Амаду Мамадаков («9 рота»), Ананке («Здоровый человек»), Янина Мелехова («За час до рассвета»), Антон Зацепин («Брат 3»), Анастасия Теплинская («Клиника счастья»). Проект полностью был снят в Хакасии, частично на хакасском языке.

Производством картины занималась хакасская киностудия «Ветер перемен». Самым громким проектом студии стал фильм 2022 года «ЧеКаго» с Данилом Стекловым, Юрием Кузнецовым и Игорем Жижикиным.