В ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка «Августейшие. Куклы» — путешествие в мир детства на рубеже XIX и XX веков, где игрушка превратилась в произведение искусства. Экспозиция раскрывает, как менялось представление о детстве и воспитании, показывая редкие куклы из воска и фарфора, уменьшенные копии мебели и сервизов, и даже механические игрушки, бывшие в обиходе императорской семьи. Здесь кукла — не просто забава, а зеркало моды, традиций и социальных идеалов эпохи. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.