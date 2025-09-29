В пространстве Lupine Flowers and Art до 5 октября проходит выставка Адель Левитовой Belle Époque, организованная в сотрудничестве с галереей ART&BRUT. Куратором проекта выступила Екатерина Нечаева.

Выставка Belle Époque Адель Левитовой погружает зрителя в атмосферу парижской светской жизни рубежа XIX—XX веков. Её работы, сочетающие ностальгию по ушедшей эпохе и вневременную красоту человеческих эмоций, становятся живыми фрагментами истории.

Художница исследует не только визуальную эстетику французской аристократии, но и эмоциональную глубину светских ритуалов. Ключевые полотна — Preparty, Forest Walk, 5 o’clock Champagne, Sparkling — раскрывают скрытую драматургию балов, где каждая деталь, от свечного света до складок платья, передаёт интригу и тонкие переживания.

Творческий диалог с Тулуз-Лотреком ощущается в лёгкости линий и выразительности персонажей. Яркая палитра и динамичные композиции Левитовой создают эффект присутствия на празднике, балансирующем между реальностью и театральной условностью Прекрасной эпохи.