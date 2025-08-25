В Москве стартовала Московская международная неделя кино (ММНК), которая собрала зарубежных и российских экспертов для обмена опытом и заключения соглашений. Мероприятие открылось деловой программой на кинозаводе «Москино».

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица на сессии «Москва — город кино» рассказал, что его вдохновляют кинозарисовки Дзиги Вертова о Москве, созданные столетие назад. Он выразил желание снять российскую столицу так, как Федерико Феллини показал Рим. По словам Кустурицы, два оператора, которых он привез с собой, уже проводят первые съемки. Также режиссер намерен снять художественные фильмы по русской классике.

«У авторского кино есть шансы, но у стриминга огромное преимущество. Я привык к старомодным фильмам. Я люблю ходить в кино, но все изменилось. Многие кинотеатры в Нью-Йорке закрылись. Людям нравятся стриминговые платформы. Я делал для телевидения фильм из пяти частей, но мне не понравилось. Я бы предпочел больше этого не делать. Я привык, чтобы кино смотрели в кинотеатрах, а не дома», — рассказал кинорежиссер.

На сессии «Легенды мирового кинематографа» выступил четырехкратный обладатель премии «Оскар» Вуди Аллен. Он рассказал о своих ориентирах в русской культуре, назвав Чехова «богом» для всех, а также отметив Гоголя, Толстого, Достоевского и Тургенева как часть мирового культурного ландшафта. Аллен признался, что посмотрел шестичасовую советскую «Войну и мир» в течение одного дня. На вопрос о возможности съемок в России он ответил, что ему потребуется хорошо подумать над сценарием, который подошел бы Москве или Санкт-Петербургу.

Первый день ММНК не ограничился только деловой повесткой. Вечером в кинотеатре «Художественный» собралось более 400 человек — звезды отечественной и зарубежной киноиндустрии, почетные гости и журналисты. Поводом для встречи стала официальная церемония открытия Московской международной недели кино. Мероприятие посетили Александр Цыпкин в роли ведущего, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица, актер и каскадер Марк Дакаскос, а также режиссер Валерия Гай Германика.

Московская международная неделя кино продлится до 27 августа. В рамках программы запланированы кинопоказы, встречи с актерами и режиссерами, благотворительный аукцион реквизита, а специальный кинотрак будет колесить по городу и устраивать бесплатные просмотры в нетипичных локациях города.