Онлайн-кинотеатр Wink получил сертификат рекордсмена Книги рекордов России за самую большую кино-сериальную премьеру в стране. Показы нового сериала «ГДР» от стриминга прошли в 30 кинотеатрах по всей стране. Суммарно, первую серию оффлайн увидели более 5000 человек.

За первые выходные «ГДР» посмотрели 1 млн зрителей. 14 серий эпизодов стали доступны подписчикам 16 февраля эксклюзивно на Wink, а с 26 февраля проект начнет выходить в эфире телеканала НТВ. Сериал создан кинокомпанией «Всемирные русские студии» при участии НТВ, Wink, «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Для нас важно, чтобы контент, который мы производим, был близок каждому жителю нашей страны, мы стараемся стереть ту самую четвертую стену между зрителем и искусством, поэтому сделали серию премьерных показов сериала „ГДР“ по всей стране», — рассказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим.

«ГДР» — шпионская драма, события которой разворачиваются осенью 1989 года в СССР. Главного героя капитана Нечаева проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту.

Главные роли в сериале исполнили Александр Горбатов, Дарья Урсуляк и Линда Лапиньш. Съемки проходили в Москве, Калининграде и области, Выборге, Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле.