2 июля музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее», созданная в формате тотальной инсталляции. Арт-объекты, медиапроекты и интерактивные экспонаты, созданные специально для выставки модными современными художниками расположены на территории более 500 квадратных метров.

Экспозиция посвящена «обрядам перехода», которые переживает каждый человек вне зависимости от национальности, религиозной и этнической принадлежности: при совершении первых детских открытий, взрослении, вступлении в брак, поиске своей роли в обществе, увядании.

Экспозиция занимает 9 залов: «Застолье», «Зима/лето», «Ночь/день», «Сон/явь/смерть», «Профессия-герой», «Взросление-инициация», «Рождение», «Проводы» и «Свадьба». Центральным элементом выставки стала масштабная инсталляция «Пир-гора» от творческого союза «Планетянин». В ней 165 персонажей создают атмосферу праздничного застолья. В зале «Сон/явь/смерть» Мария Трегубова представила тотальную инсталляцию, исследующую границы между реальностью и вечным сном.

Отдельный зал демонстрирует экстравагантные свадебные костюмы Андрея Бартенева. Художник облачает участников ритуала в праздничные наряды, изображая типичных персонажей свадебного действа. Этот проект создан в сотрудничестве с композитором Владимиром Ранневым — их совместная работа представляет собой ассоциативное звуковое полотно, где десять голосов ансамбля N’Caged соединяют народные напевы, речитативы и современные вокальные техники от лиричных до гротескных.

В других залах зрителей ждут метафорические образы материнства от Ирины Кориной и Ольги Божко; игровые медиапроекты о взрослении от Александра Шишкина-Хокусая и многое другое.