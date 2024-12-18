В ГМИИ им. Пушкина на новогодних выходных с 1 по 8 января ожидаются очереди, как ежегодно бывает в эти дни, подтвердила директор музея Елизавета Лихачева на пресс-конференции.

На вопрос RTVI о том, сколько гостей планирует принять музей за новогодние праздники, директор ответила, что существует лимит — 4 тысячи человек в день. Он обусловлен ограниченными возможностями гардероба.

«Я не директор Хогвартса, у меня нет безразмерной выручай-комнаты, где может работать гардероб», — пояснила Лихачева.

На пресс-конференции она также рассказала о планах на большую реставрацию главного здания Пушкинского музея, которая начнется после строительства музейного городка.

Депозитарно-реставрационный и выставочный центр (ДРВЦ), по словам Лихачевой, должны достроить в 2026 году, тогда как остальные корпуса на Волхонке будут готовы, вероятно, не раньше 2030 года.

Главное здание ГМИИ уже давно нуждается в ремонте, но перевезти оттуда постоянную экспозицию пока некуда. пояснила директор музея.

«Большая часть коллекции живописи уедет из этого (главного) здания. Сюда заедет, скорее всего, археология, Древний мир, и будет восстановлена часть залов со слепками. Концепции какой-то конкретной нет. Факт в том, что на месте этого музея появится другой музей. И нам сейчас предстоит понять — какой», — добавила Лихачева.