С 1 по 4 октября в Красноярске пройдет ярмарка современного искусства СКАН. В этом году она переезжает на новую площадку — в МВДЦ «Сибирь». Кроме экспозиции, организаторы подготовили более 30 дискуссий, лекций и других событий с участием экспертов из девяти городов России, в том числе из Москвы, Петербурга, Тюмени и Хабаровска.

Деловая и образовательная часть

В бизнес-программу вошли четыре встречи о том, как культура и креативные индустрии связаны с деловым миром: от маркетинга культурных проектов до брендов на основе локальной идентичности. Одна из центральных дискуссий блока называется «Зачем бизнесу современное искусство». Ее участники обсудят, как компании сегодня поддерживают искусство — от покупки работ до грантов.

Образовательная программа шире: в нее вошли десять встреч об арт-рынке, отношениях художника и галереи и построении личного бренда в этой сфере. ИИ-художница Валерия Титова прочитает лекцию о том, что происходит с авторством, когда часть творческой работы выполняет нейросеть. Отдельный блок посвящен региональному арт-рынку: галеристы из регионов и Москвы обсудят, как устроены их профессиональные связи и с какими трудностями сталкивается локальная сцена. Также на ярмарке впервые заработает СКАН МАРКЕТ — онлайн-магазин работ художников Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Для детей от 10 до 15 лет все четыре дня ярмарки пройдут мастер-классы на восемь тем — от линогравюры и создания зина до папье-маше и апсайклинга. В выходные, 3 и 4 октября, к ним добавятся занятия по дизайну музыкального альбома и текстильному коллажу.

Параллельная программа по городу

Часть событий пройдет на других площадках Красноярска. В Драматическом театре имени Пушкина покажут спектакль о памяти и вещах, откроется выставка Златы Светличной о повседневной жизни города. Для гостей также проведут архитектурную прогулку по историческому центру и экскурсию по усадьбе коллекционера Геннадия Юдина.

Еще один формат — экскурсия-перформанс в музее-усадьбе Сурикова. На время реставрации там нет экспонатов, и пустые залы станут поводом поговорить о том, как устроен музей.