С 12 по 14 сентября 2025 года в московском «Тимирязев Центре» пройдет 13-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Коллекционеры и арт-сообщество смогут первыми увидеть экспозицию 11 сентября в рамках специального превью. В этом году мероприятие займет 15 840 м² на двух этажах выставочного пространства, где разместятся 101 галерейный и 20 партнерских стендов, 12 некоммерческих проектов и спецпроект «Платформа Индия».

Ярмарка, основанная Маргаритой Пушкиной 15 лет назад, закрепилась в международном арт-календаре и стала важной площадкой для диалога между галеристами, художниками и коллекционерами. В этом году экспозиция разделена на пять секций: «База» (известные галереи), «Контур» (молодые проекты), «Тираж» (тиражное искусство), «Дизайн» (коллекционный дизайн) и «Сообщества» (арт-инициативы). В числе участников — 99 галерей, включая 16 дебютантов, 25 региональных и 3 зарубежных.

Гости Cosmoscow 2025 смогут увидеть произведения Анны Желудь на стенде галереи PA Gallery; Alina Pinsky Gallery представит работы Евгения Музалевского; на стенде Marina Gisich Projects разместятся работы Дмитрия Грецкого и Евгении Кац; Agency.ArtRu представит групповой стенд с молодыми авторами и моностенд классика современного искусства Сергея Шутова; а MYTH Gallery покажет работы «Художника года» Cosmoscow 2025 — арт-группы ПРОВМЫЗА.

Ярмарка объединит на одной площадке ключевые проекты арт-индустрии из разных городов России и мира. В числе новых участников этого года: Сообщество Современных Сибирских Художников, на стенде которого можно будет увидеть произведения бурятского автора Амгалана Ринчинэ; Art Object gallery из Владивостока представит работы Александра Злотникова; ES Gallery приедет в Москву из Казани с произведениями Рамина Нафикова; московская галерея «Треугольник» представит работы художника, родившегося в Китае, Йируя Фанга, а KRASSKY GALLERY дебютирует на ярмарке с работами итальянского архитектора, художника и дизайнера Винченцо де Котиса.

Cosmoscow представит три ведущие индийские галереи в рамках проекта «Платформа Индия» коллекционеров Теребениных. Галерея Threshold покажет работы Равикумара Каши и Ниети Чадхи. Галерея Espace — искусство ВАСВО Х ВАСВО и Полы Сенгупты. А Mango Tree Craft & Design и Anuvad Innovation — сплав традиционного мастерства и новейших технологий.

На втором этаже экспозиции ярмарки, где разместится секции «Тираж» и «Дизайн», гости увидят арт-фотографию на стенде платформы TEO by Cosmoscow; работы арт-дуэта МишМаш, которые представит галерея Set Projects и медиа-арт Аристарха Чернышева на стенде «Сабстанция». Коллекционный дизайн представят галереи: Heritage — творчество Анджело Манджаротти; 3L Gallery — работы DROZHDINI; Booroom — произведения Томонари Хашимото.

Cosmoscow состоится при поддержке генерального партнера ПАО Сбербанк, компаний: Самокат, Hutton, МR Group, BORK, Ekonika, TUD, The Act, Beluga, Tête de Cheval, Мясной дом Бородина.