Cosmoscow, Докер и Московская международная книжная ярмарка — в центре культурной недели. А также фильм «Тони» с Домиником Сессой и Антонио Бандерасом, выставка «Хлеб» в центре «Зотов», персональный проект Анны Касс «Вейся, синяя тишь» в SISTEMA GALLERY и ещё 15 экспозиций в «КУБе». Рассказываем, куда сходить и что посмотреть на выходных 5 и 6 сентября.

Cosmoscow

С 4 по 6 сентября 2026 года в «Тимирязев Центре» пройдет 14-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В экспозиции общей площадью более 17 тысяч квадратных метров примут участие 108 галерей, которые представят 113 стендов, более 20 партнерских проектов и 9 некоммерческих культурных инициатив.

В рамках ярмарки также будет работать дискуссионная программа с более чем 20 лекциями и открытыми интервью, а для юных посетителей — детская зона с мастер-классами. Среди участников — 20 галерей-дебютантов, 27 представителей региональной сцены и 15 экспонентов с работами зарубежных художников. На ярмарке представлены работы Никиты Алексеева, группы «Синий суп», Евгения Музалевского, Ивана Горшкова и литографию Марка Шагала, а отдельный стенд займет художник Игорь Самолет, признанный «Художником года».

Докер

С 3 по 13 сентября 2026 года в Москве в двенадцатый раз пройдет Международный фестиваль документального кино «Докер». Показы состоятся в киноцентре «Октябрь» и Центре «Зотов».

В программу войдут более 80 фильмов из 30 стран. Фестиваль объединит международные конкурсы полнометражных и короткометражных картин, российскую секцию «Док станция», программу о ментальном здоровье «Док терапия», подборку фильмов об искусстве «Докер арт» и новую экспериментальную секцию «Докер панк». В основном конкурсе, куда вошли 12 полнометражных фильмов, Россию представит картина Сергея Карандашова «На грани. Из дорожного дневника» о дагестанском враче-реаниматологе.

Фестиваль откроется испанским дебютом Кристины Родригес Пас «Даже если мы — острова», а завершится 13 сентября премьерой научного кинодетектива Юлии Киселевой «В поисках сенсорной депривации». Председателем жюри основного конкурса станет режиссер Сергей Мирошниченко, на фестивале также пройдет мировая премьера заключительных серий его проекта «Рожденные в СССР: 35 лет». Всего вручат девять наград, а лучшие фильмы позднее покажут в Санкт-Петербурге и Ярославле.

ММКЯ

Московская международная книжная ярмарка, в которой издательство «АСТ-Азбука» примет участие с масштабной программой: более 60 событий, включая презентации новинок, паблик-токи, дискуссии, автограф-сессии и мастер-классы. Среди участников — Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Константин Ивлев, Вадим Панов, Аллен Дуэль, Вячеслав Никонов, Андрей Рубанов, Герман Садулаев, Маша Трауб, Сергей Шаргунов и другие.

В программе: круглый стол «Слово года — 2026. Топ-40 слов», встреча с Евгением Водолазкиным по роману «Последнее дело майора Чистова», дискуссия китайского фантаста Ци Юэ и Вадима Панова о фантастике, а также мероприятия к 100-летию сказок Корнея Чуковского и мастер-классы для детей. Специальные события посвятят японской поэзии, истории виноторговли в России, нейросетям в праве и современной детской литературе.

«Тони»

3 сентября в российский прокат выходит новый фильм прославленной студии А24, выпустившей в этом году «Закулисье реальности» и «Вот это драма!». Фильм расскажет историю знаменитого повара Энтони Бурдена, роль которого исполнил Доминик Сесса. В фильме также снялись Антонио Бандерас, Эмилия Джонс и Лео Вудалл.

Действие разворачивается в 1970-х: после провала с летней стипендией Тони сбегает из дома в курортный городок Провинстаун, чтобы произвести впечатление на девушку, но оказывается на кухне местного ресторана. Там он находит своё призвание и встречает наставников — строгого шефа (Антонио Бандерас) и разбитного повара Сэла (Лео Вудолл). Фильм, по словам критиков, — неожиданно сентиментальная история взросления, которая, однако, приобретает горький оттенок в свете трагической судьбы Бурдена, покончившего с собой в 2018 году.

SISTEMA GALLERY

С 3 сентября по 4 октября в московской SISTEMA GALLERY пройдет персональная выставка художницы Анны Касс «Вейся, синяя тишь» (куратор — Алексей Корси). В работах Анны — образы, знакомые каждому с детства: яблоневые сады, вишни, рябины, лебеди, совы, кружево, хрусталь и пруды. Фигуры на холстах проступают из глубины фона словно сквозь туман — контуром или расплывчатым силуэтом. Абстрактные и фигуративные элементы сливаются в композиции, вдохновленные русским фольклором, поэзией Золотого и Серебряного веков. Анна Касс — выпускница академии им. Штиглица и Московской школы современного искусства, в своих работах обращается к темам сказок, былин, русской природы и старинных ремесел.

«Хлеб»

С 3 сентября 2026 года по 17 января 2027 года в Центре «Зотов» пройдёт масштабная выставка «Хлеб» (кураторы — Дарья Донина и Елена Желудкова, архитектор — Юлия Наполова, бюро PS Culture). Экспозиция, построенная как сказка-одиссея, проследит путь хлеба из деревни в город в период с 1917 по 1939 год. Семь глав выставки расскажут о трансформации хлеба от крестьянского стола до символа урбанистической эпохи, представленного 350 сортами советской выпечки.

В экспозиции — более 140 оригинальных работ, включая произведения Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Ильи Машкова, Давида Штеренберга, Александра Родченко, Михаила Рогинского, Виктора Пивоварова и других. Для посетителей подготовлены интерактивные зоны: от замеса теста в кадке до игры по выращиванию дрожжей и формованию хлеба. Завершает маршрут тотальная инсталляция Варвары и Софьи Челыцовых с аудиоперформансом и атмосферой семейного застолья. Ольфакторное сопровождение создано парфюмером Агатой Дороничевой с использованием ароматов выпечки и исторических запахов.

«КУБ»

До 20 сентября в арт-платформе «КУБ» на Тверской проходят одновременно 15 новых выставок современного искусства. В большом зале — проект «Москва. Статика. Динамика»: диалог монохромных фотографий Михаила Розанова и ярких картин на светоотражающих тканях Кирилла Кипяткова. В галерее ЛУЧ также покажут «Золото и сталь» — фотографии Алексея Есипова на металле. Среди новых проектов пространства: групповая выставка «Следуй за мной» в галерее ТРИПТИХ, «Ча-ща» в галерее Монарт, «Вторжение в пейзаж» в галерее ПЛАНЗ и «Попробуйте позже» от объединения «Союз невозможных» в галерее Синтакс. А также персональные проекты Ирины Зюськиной, Владислава Разгулина, Романа Резницкого, Ани Ману, Авроры Лоттон, Кати Афониной и Кати Злой.

«Не только музы»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской Postrigay Gallery можно увидеть групповую выставку «Не только музы». В экспозиции — работы Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой, Ольги Потаповой, Натальи Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной — художниц, чьи имена важны для истории русского искусства, но часто упоминаются в паре с их известными мужьями и спутниками. Куратор и основательница галереи Анастасия Постригай отмечает: «Ни одна из них не была только тенью рядом с известным именем. Здесь они проявятся не как музы и спутницы, а как мастера с уникальным высказыванием». В экспозиции — плотные цветовые холсты Мастерковой, фантастические миры Кропивницкой, абстрактный экспрессионизм Гончарук, работы Потаповой и Раубе-Горчилиной, чья собственная биография оставалась в тени роли хранительницы.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

Музейный центр «Масловка. Городок художников» представляет выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединили более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку вошли документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками стали сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

«Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

До 13 сентября в Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском, 17 проходит выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф», посвященная графическому наследию одного из самых значимых режиссеров отечественного кино. Экспозиция на двух этажах впервые представляет Данелия как многомерного автора, для которого кино, рисунок и наблюдение за жизнью были неразрывно связаны.

Выставка выстроена хронологически и показывает, как режиссерское мышление формируется через линию: от быстрых набросков до целых миров, знакомых по фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!». Соседство графики и киноархива раскрывает Данелия не только как классика кинематографа, но и как самобытного художника-графика.

«Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

В Музее русского импрессионизма продолжается выставка, посвящённая художественным мастерским Елизаветы Званцевой — ученицы Ильи Репина, создавшей первые в России частные школы на парижский манер. Экспозиция представляет диалог работ преподавателей и студентов этого уникального учебного заведения Серебряного века, где вместо рутины делали акцент на развитии «восприимчивости». В школе на Таврической преподавали Лев Бакст, Кузьма Петров-Водкин и Мстислав Добужинский, а среди учеников были Елена Гуро, Михаил Матюшин и Марк Шагал.

«Конструктор рая»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской и в новом пространстве PA Gallery на Волхонке проходит персональная выставка Олега Хвостова «Конструктор рая». Экспозиция разделена на две части: на Тверской представят новые пейзажи с лавандовыми полями и архитектурой Прованса, выполненные в единой цветовой палитре. В пространстве на Волхонке можно будет увидеть ретроспективу — ранние пиксельные «Квадратики» (1997—1999), пейзажи, портреты и автопортреты, а также редкую графику. Обе части объединяет одна идея: на протяжении тридцати лет Олег Хвостов выстраивает персональную модель упорядоченного мира, где случайность и хаос вытесняются геометрией, симметрией и цветом. Вход на выставку на Волхонке свободный по предварительной записи.